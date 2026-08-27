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मरवाही में भालुओं का आतंक: दो अलग-अलग हमलों में महिला समेत तीन घायल; ग्रामीणों में दहशत

Thu, 27 Aug 2026 02:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 27 Aug 2026 02:52 PM IST
सार

जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी अब ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। एक ही दिन सामने आई भालू के हमले की दो अलग-अलग घटनाओं में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए।

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Two separate incidents of bear attacks have sparked panic among the villagers. Three people, including a woman
दो अलग-अलग मामलों में भालुओं ने किया 3 पर हमला

विस्तार
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी अब ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। एक ही दिन सामने आई भालू के हमले की दो अलग-अलग घटनाओं में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में भर्ती कराया गया है। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद जंगल से लगे गांवों में डर का माहौल है।
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पहली घटना नाका परिसर के कक्ष क्रमांक 2005 की बताई जा रही है। करीब 35 वर्षीय लालजी पिता सुकलाल अपने गाय-बैलों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था। इसी दौरान अचानक उसका सामना भालू से हो गया। लालजी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने मदद की और घायल लालजी को मरवाही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया।
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दूसरी घटना शाम करीब 4:30 बजे हुई। मनोज अपनी पत्नी सीतल और बेटे साजन के साथ खेत में काम खत्म करने के बाद बैल लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक भालू सामने आ गया और उसने मनोज व उसकी पत्नी सीतल पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए साजन ने पास के एक गड्ढे में छलांग लगा दी। गड्ढे में गिरने से उसे भी अंदरूनी चोटें आईं।
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बाद में आसपास के ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक ही वन क्षेत्र में भालू के दो हमलों से ग्रामीणों में भय बढ़ गया है। लोगों ने वन विभाग से जंगल और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाने तथा ग्रामीणों को सतर्क करने की मांग की है।

 

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