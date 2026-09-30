छत्तीसगढ़: डेढ़ साल तक बिना सूचना स्कूल से गायब रहीं संविदा व्याख्याता, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया बर्खास्त

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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश के मुताबिक पायल कौशले की नियुक्ति वर्ष 2021 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में व्याख्याता (अंग्रेजी) के संविदा पद पर हुई थी। विद्यालय के प्राचार्य ने विभाग को भेजी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित व्याख्याता 20 दिसंबर 2024 से 16 अगस्त 2026 तक लगातार कार्य से अनुपस्थित रहीं। इसके बाद उन्होंने 17 अगस्त 2026 को विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन अगले ही दिन यानी 18 अगस्त से फिर बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित हो गईं।लगातार अनुपस्थिति को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने 25 अगस्त 2026 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आदेश के अनुसार नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित व्याख्याता ने निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही विद्यालय में दोबारा उपस्थिति दर्ज कराई। विभाग ने इस पूरे मामले को कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की।जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की 31 दिसंबर 2012 की अधिसूचना का उल्लेख किया गया है। इसमें संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के अधीन किए जाने का उल्लेख है। विभाग के अनुसार लंबे समय तक बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित रहना शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।इन आधारों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने पायल कौशले को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेंड्रा और संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को भी भेजी गई है।