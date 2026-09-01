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भूपेश बघेल के पीए रहे केके के घर में ED का छापा: दो गाड़ियों से पहुंची टीम, दस्तावेजों की हो रही जांच-पड़ताल

Tue, 01 Sep 2026 09:35 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Tue, 01 Sep 2026 09:35 AM IST
सार

ED Raid in CG: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्रवंशी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड पड़ी है। मंगलवार की सुबह छह बजे के आस-पास ईडी की टीम ने छापा मारा है।

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ED raids in KK Chandravanshi house bhilai, former PA to Bhupesh Baghel govt
दो गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम - फोटो : Amar Ujala Digital

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ED Raid in CG: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्रवंशी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड पड़ी है। मंगलवार की सुबह छह बजे के आस-पास ईडी की टीम ने छापा मारा है। दो गाड़ियों में सवार होकर पांच से आठ अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है।

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बताया जाता है कि ईडी के करीब आठ अधिकारी सुबह छह बजे के आस-पास दो गाड़ियों में सवार होकर चंद्रवंशी के पुरानी भिलाई के निवास पर पहुंचे। टीम घर के अंदर दस्तावेजों की जांच-पड़ताल कर रही है। सभी कागजातों की छानबीन कर रही है। सुरक्षा को लेकर मौक पर जवान तैनात किए गए हैं। ईडी की टीम किस मामलों को लेकर यह कार्रवाई कर रही है कि, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 
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केके के घर पर छापेमारी के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा फिर गरमा सकती है। कांग्रेस फिर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। फिलहाल ईडी की टीम केके चंद्रवंशी के निवास में कागजों की छानबीन कर रही है। ईडी की जांच जारी है। खबर लिखे जाने तक यह मालूम नहीं चल सका है कि जांच के दौरान क्या-क्या सामने आया? फिलहाल, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामले क्या है। 

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