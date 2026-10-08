धमतरी: तेज रफ्तार वाहन ने युवक को रौंदा, 21 वर्षीय सागर नगारची की मौत; सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

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जानकारी के मुताबिक, बीती रात एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क से गुजर रहे युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और लहूलुहान हालत में युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धमतरी पहुंचाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रत्नाबांधा निवासी 21 वर्षीय सागर नगारची के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का उभरता हुआ चिराग था।घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल अस्पताल और फिर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मर्चुरी में रखवाया, जहां आज सुबह पोस्टमार्टम की औपचारिकता पूरी करने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए शोकाकुल परिजनों को सौंप दिया गया है।इस हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वह बेहद विचलित करने वाला है, जिसमें कार की रफ्तार साफ बयां हो रही है। कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के तमाम कैमरों के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और अज्ञात वाहन व उसके फरार चालक की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी कर सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।ग्राम रत्नाबांधा में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक सागर नगारची की मृत्यु हो गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मर्ग कायम कर अपराध दर्ज कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, वाहन की पहचान कर ली गई है और जल्द ही अज्ञात आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।