राहुल को अध्यक्ष बनाने की फिर उठी मांग, सीएम बघेल बोले- उन्हें लेनी चाहिए पार्टी की जिम्मेदारी

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद आलोचकों के निशाने पर आए राहुल गांधी ने 25 मई को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर वापसी की मांग एक बार फिर उठी है। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राहुल को फिर से अध्यक्ष बनने की वकालत की है।

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel: Rahul Gandhi must become the National President of Congress party because all the party workers are with him. He speaks openly on national issues. He should take charges as the national party president at the earliest. pic.twitter.com/mDvWsg1BOI