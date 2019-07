छत्तीसगढ़: सुकमा जिले में मुठभेड़ के दौरान एक लाख का इनामी नकस्ली ढेर

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जिला रिजर्व गार्ड से हुए मुठभेड़ के बाद एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। सुकमा के एसपी शलभ सिन्हा द्वारा यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड की टीम के साथ नक्सलीयों की मुठभेड़ हुई थी।

Sukma SP, Shalabh Sinha: In an exchange of fire with our District Reserve Guard (DRG) team near the forest of Birabhatti, we have recovered a naxal's body identified as Madkam Hidma. He carried a reward of Rs 1 lakh. Two country made weapons recovered from the site. #Chhattisgarh pic.twitter.com/3tlQ5WuUa0