{"_id":"624f1066d3001422842d9396","slug":"chhattisgarh-governor-anusuiya-uikey-met-pm-modi-in-new-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"छत्तीसगढ़:राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पीएम मोदी से की मुलाकात, आदिवासियों के विकास के लिए विशेष पैकेज की रखी मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सार राज्यपाल अनुसुइया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में नक्सल गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

विस्तार

छत्तीसगढ़ राजभवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अनुसुइया उइके ने प्रधानमंत्री से कहा कि विशेष पैकेज मिलने से राज्य के दो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगें। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि इस विशेष पैकेज से आदिवासी समुदायों का विकास बेहतर ढ़ंग से करने में मदद मिलेगी।



राजभवन के बयान में कहा गया कि इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पीईएसए अधिनियम की तर्ज पर पीएम मोदी से पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरी निकायों के लिए अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के लिए नगर पालिका विस्तार अधिनियम को लागू करने का अनुरोध किया।



पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान राज्यपाल उइके ने प्रधानमंत्री को बताया कि जाति नामों की वर्तनी में गलतियों के कारण पात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।



Chhattisgarh Governor Anusuiya Uikey met pm modi in new delhi and requested to provide special economic package for tribal-dominated Bastar and Surguja