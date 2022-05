{"_id":"626efbbf7c15dc51bd5ac262","slug":"chhattisgarh-government-to-start-soil-rejuvenation-drive-based-on-cow-urine-and-organic-materials","type":"story","status":"publish","title_hn":"छत्तीसगढ़: भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए 'माटी पूजन महाअभियान' की शुरुआत करेगी सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, रायपुर। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 02 May 2022 02:59 AM IST