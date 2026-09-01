छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया 2027 का परीक्षा कैलेंडर, सालभर की परीक्षाओं की तारीखें तय
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 01 Sep 2026 05:48 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2027 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2027 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के साथ व्यावसायिक तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य पात्रता परीक्षा की संभावित तिथियों की भी औपचारिक घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को अपने संपूर्ण अध्ययन, पाठ्यक्रम संशोधन और समय प्रबंधन की बेहतर योजना पहले से बनाने में सहायता मिलेगी।
कर्मचारी चयन मंडल ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर हर वर्ष अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था अपनाई है। परीक्षाओं की अग्रिम तिथियां पहले से स्पष्ट होने के कारण अभ्यर्थी अपने दैनिक अध्ययन चक्र, कठिन विषयों के पुनरीक्षण तथा अभ्यास प्रश्नों के हल की रणनीति को समय के अनुसार व्यवस्थित कर सकेंगे। मंडल का मानना है कि समयसारिणी की पूर्व जानकारी अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा के प्रति स्पष्टता उत्पन्न करती है और उन्हें तनावमुक्त वातावरण में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।
व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रखा गया था। नामकरण में हुए बदलाव के बाद मंडल का यह पहला औपचारिक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है। इस कैलेंडर के माध्यम से मंडल ने न केवल शासकीय नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया है, बल्कि प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षाओं का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया है।
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कैलेंडर में स्थान पाने वाली TET और SET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं राज्य भर में शिक्षण कार्य एवं उच्च शिक्षा विभाग में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक मानी जाती हैं। हालांकि चयन मंडल ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में उल्लिखित सभी तिथियां पूरी तरह संभावित हैं और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। मंडल ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे अंतिम परीक्षा कार्यक्रम, तिथियों में बदलाव तथा अधिकृत सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
इन खास तारीखों पर रखिए नजर
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कर्मचारी चयन मंडल ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर हर वर्ष अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की व्यवस्था अपनाई है। परीक्षाओं की अग्रिम तिथियां पहले से स्पष्ट होने के कारण अभ्यर्थी अपने दैनिक अध्ययन चक्र, कठिन विषयों के पुनरीक्षण तथा अभ्यास प्रश्नों के हल की रणनीति को समय के अनुसार व्यवस्थित कर सकेंगे। मंडल का मानना है कि समयसारिणी की पूर्व जानकारी अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा के प्रति स्पष्टता उत्पन्न करती है और उन्हें तनावमुक्त वातावरण में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।
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व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रखा गया था। नामकरण में हुए बदलाव के बाद मंडल का यह पहला औपचारिक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है। इस कैलेंडर के माध्यम से मंडल ने न केवल शासकीय नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया है, बल्कि प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षाओं का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया है।
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कैलेंडर में स्थान पाने वाली TET और SET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं राज्य भर में शिक्षण कार्य एवं उच्च शिक्षा विभाग में भविष्य तलाश रहे युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक मानी जाती हैं। हालांकि चयन मंडल ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में उल्लिखित सभी तिथियां पूरी तरह संभावित हैं और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। मंडल ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे अंतिम परीक्षा कार्यक्रम, तिथियों में बदलाव तथा अधिकृत सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
इन खास तारीखों पर रखिए नजर
- 10 जनवरी – समूह-2 के अंतर्गत उप समूह-2 की परीक्षा
- 14 मार्च – समूह-1 की परीक्षा
- 4 अप्रैल – समूह-6 के अंतर्गत उप समूह-2 की परीक्षा
- 18 अप्रैल – समूह-3 के अंतर्गत उप समूह-3 की परीक्षा
- 2 मई– PPT और Pre B.Ed
- 9 मई – PET और Pre M.Sc Nursing
- 23 मई – PPHT और Pre Post Basic Nursing
- 30 मई – Pre D.El.Ed
- 6 जून – Pre MCA और Pre B.Sc Nursing
- 13 जून – PAT / PVPT
- 11 जुलाई– समूह-2 के अंतर्गत उप समूह-3 की परीक्षा
- 25 जुलाई – समूह-5 की परीक्षा
- 29 अगस्त– समूह-6 के अंतर्गत उप समूह-1 की परीक्षा
- 19 सितंबर – आकस्मिक परीक्षा के लिए आरक्षित
- 26 सितंबर – TET
- 3 अक्टूबर – SET
- 17 अक्टूबर – समूह-2 के अंतर्गत उप समूह-1 की परीक्षा
- 21 नवंबर – समूह-7 की परीक्षा
- 28 नवंबर – आकस्मिक परीक्षा के लिए आरक्षित
- 12 दिसंबर– समूह-4 की परीक्षा
- 19 दिसंबर – आकस्मिक परीक्षा के लिए आरक्षित