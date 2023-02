{"_id":"63e4bf1a57f967a0fe0a0292","slug":"celebrity-cricket-league-2023-in-raipur-on-18-19-february-2023-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raipur: सोनू सूद, बॉबी देओल, मनोज, निरहुआ समेत जुटेंगे फिल्मी सितारे, इस तारीख से होगा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विस्तार

छत्तीसगढ़ के खेलप्रमियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी रायपुर में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब जल्द ही फिल्मी सितारों का जमघट लगेगा। फिल्मी सितारे क्रिकेट के मैदान में अपना जलवा बिखेरेंगे। दरअसल, 18 और 19 फरवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड एक्टर्स के अलावा रीजनल फिल्म जगत के सितारे भी चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे।

इसे लेकर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर श्रीनिवासन ने सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 18 और 19 फरवरी को रायपुर होने वाले सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए न्योता दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया।बताया जा रहा है कि यह लीग पहले हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रस्तावित था। बाद में रायपुर में 18 और 19 फरवरी को दो मैच कराने की योजना बनाई गई। बता दें हाल ही में रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ था।18 फरवरी: बंगाल टाइगर्स Vs कर्नाटक बुलडोजर, दोपहर 2.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक18 फरवरी: चेन्नई रियान Vs मुंबई हीरोज, शाम 7 से 11 बजे तक19 फरवरी: केरल स्ट्राइकर्स VS तेलुगु वॉरियर्स, दोपहर 2.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक19 फरवरी: पंजाब दे शेर Vs भोजपुरी दबंग , शाम 7 से 11 बजे तक