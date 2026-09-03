फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bus coming from Kawardha to Raipur met with an accident, 20 passengers on board; several sustained minor injur

छत्तीसगढ़: कवर्धा से रायपुर आ रही बस हादसे का शिकार, 20 यात्री सवार; कई को मामूली चोट

Thu, 03 Sep 2026 05:26 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 03 Sep 2026 05:26 PM IST
सार

कवर्धा से रायपुर आ रही यात्री बस बृहस्पतिवार को राजधानी रायपुर में रिंगरोड पर तेज बारिश के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बस स्टॉप से टकरा गई। इस भीषण हादसे में बस स्टॉप का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

विज्ञापन
Bus coming from Kawardha to Raipur met with an accident, 20 passengers on board; several sustained minor injur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कवर्धा से रायपुर आ रही यात्री बस बृहस्पतिवार को राजधानी रायपुर में रिंगरोड पर तेज बारिश के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बस स्टॉप से टकरा गई। इस भीषण हादसे में बस स्टॉप का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय बस स्टॉप पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
विज्ञापन


यह दुर्घटना उस समय हुई जब यात्री बस कवर्धा से रवाना होकर रायपुर बस स्टैंड की ओर जा रही थी। रिंगरोड क्षेत्र में अचानक बारिश तेज हो गई, जिससे सड़क पर दृश्यता काफी कम हो गई। दृश्यता घटने और कठिन परिस्थितियों के कारण चालक बस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद तेज रफ्तार बस सड़क से भटककर सीधे बस स्टॉप में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस स्टॉप के परखच्चे उड़ गए। बस के टकराते ही भीतर सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और लोग चीखने-चिल्लाने लगे। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए।
विज्ञापन


हादसे की सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर तेज बारिश के दौरान कम दृश्यता और बस की गति को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed