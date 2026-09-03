छत्तीसगढ़: कवर्धा से रायपुर आ रही बस हादसे का शिकार, 20 यात्री सवार; कई को मामूली चोट

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यह दुर्घटना उस समय हुई जब यात्री बस कवर्धा से रवाना होकर रायपुर बस स्टैंड की ओर जा रही थी। रिंगरोड क्षेत्र में अचानक बारिश तेज हो गई, जिससे सड़क पर दृश्यता काफी कम हो गई। दृश्यता घटने और कठिन परिस्थितियों के कारण चालक बस पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद तेज रफ्तार बस सड़क से भटककर सीधे बस स्टॉप में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस स्टॉप के परखच्चे उड़ गए। बस के टकराते ही भीतर सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई और लोग चीखने-चिल्लाने लगे। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए।हादसे की सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर तेज बारिश के दौरान कम दृश्यता और बस की गति को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।