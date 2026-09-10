बालोद: सुबह मैदान में चल रही थी पीटी, हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला 10वीं का छात्र; मचा हड़कंप

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मृतक छात्र की पहचान विनय कुमार, पिता कामता राम, निवासी रीवागहन (खेरथा) के रूप में हुई है। रोज की तरह सुबह विद्यालय के सभी छात्रों को पीटी के लिए मैदान में बुलाया गया था, लेकिन विनय पीटी में शामिल नहीं हुआ। पीटी खत्म होने के बाद जब कुछ साथी छात्र हॉस्टल के कमरा नंबर 16 में पहुंचे, तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। विनय फंदे पर लटका हुआ मिला। छात्रों ने इसकी जानकारी स्कूल स्टाफ को दी, जिसके बाद विद्यालय में हड़कंप मच गया।घटना की सूचना मिलते ही डौंडी पुलिस और सहायक आयुक्त विद्यालय पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, कमरे से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।विनय ने यह कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस उसके दोस्तों, शिक्षकों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। छात्र पिछले कुछ दिनों से किसी तनाव में था या घटना के पीछे कोई अन्य वजह थी, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।आवासीय विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था और निगरानी के बीच 10वीं के छात्र की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन की ओर से भी पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।