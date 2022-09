{"_id":"6331960044651b3486777279","slug":"attempt-to-kill-youths-who-arrived-to-help-girl-after-seeing-message-on-instagram-in-chhattisgarh-bhilai","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh:लड़की के इंस्टाग्राम से मैसेज आया-Need Your Help, बचाने पहुंचे तो साथियों संग चाकू से किया हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Chhattisgarh:लड़की के इंस्टाग्राम से मैसेज आया-Need Your Help, बचाने पहुंचे तो साथियों संग चाकू से किया हमला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिलाई Published by: Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Mon, 26 Sep 2022 05:45 PM IST

सार सभी आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपियों में एक पुलिसकर्मी का भी बेटा बताया जा रहा है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

छत्तीसगढ़ के भिलाई में इंस्टाग्राम पर मदद का मैसेज देख लड़की को बचाने जाना दो लड़कों को भारी पड़ गया। जिस लड़की को बचाने के लिए पहुंचे थे, उसी ने ही अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों पर लात-घूंसों चाकू और अन्य धारदार चीजों से हमला करवा दिया। दोनों युवकों के अन्य दोस्त मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। फिलहाल युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला भट्टी थाना क्षेत्र का है।



देर रात मदद के लिए पहुंचे थे युवक

जानकारी के मुताबिक, मरौदा सेक्टर निवासी सौरभ चंद्राकर के इंस्टाग्राम पर सारा नामकी लड़की की आईडी से 24 सितंबर की रात करीब 10 बजे मैसेज आया। इस मैसेज में लड़की ने I Need Your Help लिखा था। इसे पढ़कर सौरभ ने सारा को कॉल किया। कुछ देर दोनों के बीच बात हुई। फिर सौरभ ने अपने दोस्त शुभम साहू से कहा कि ओवर ब्रिज, सेक्टर-3 जाना है। वहां एक लड़की मदद की जरूरत है। इसके बाद दोनों कार से बताए गए पते पर रात करीब एक बजे पहुंच गए।



गालियां देते हुए ओवर ब्रिज से धकेलने का किया प्रयास

वहां लड़की के साथ ही चार लड़के मौजूद थे। दोनों के पहुंचते ही लड़की कार के पास आई तो सौरभ ने उतरकर उससे बात करना शुरू कर दिया। शुभम ने पुलिस को बताया कि इसी दौरान चारों लड़कों ने हाथ-घूंसों, बीयर की टूटी बोतल और चाकू से सौरभ पर हमला कर दिया। यह देखकर वह कार से उतरा और बीच बचाव करने लगा। आरोप है कि इस पर लड़कों ने उसे गालियां देते हुए ओवर ब्रिज से नीचे धकेलने की कोशिश की। साथ ही लड़की से कहा कि अपने कपड़े फाड़ दे। दोनों पर केस करेंगे।



युवकों के दोस्त पहुंचे तो भाग निकले आरोपी

इस बीच मौका पाकर शुभम ने अपने अन्य दोस्त शिवम यादव को कॉल किया तो वह अक्षय साहू वहां पहुंच गए। यह देखकर लड़की बोली कि चलो विशाल यहां से चलते हैं। इसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। मारपीट के चलते सौरभ के कान के ऊपर गंभीर चोट आई है। उसके खून बह रहा था। साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। वहीं शुभम के भी कान, हाथ-पैर में चोट लगी है।