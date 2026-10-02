नौकरी के नाम पर 14 लाख रुपये की ठगी: सिपाही, पत्नी और भाजपा नेता समेत पांच पर प्राथमिकी दर्ज

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शिकायत के अनुसार वर्ष 2024 में छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। संतोष कुमार सारथी की पहचान कांस्टेबल राजकुमार लकड़ा की पत्नी अनुराधा भगत से पहले से थी। अनुराधा भगत का मायका सरभोका में है और उसकी जमीन आमापारा में स्थित है। अनुराधा ने संतोष को 15 लाख रुपये में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। उसने परीक्षा से पहले किश्तों में 12 लाख 30 हजार रुपये नकद ले लिए। इसके अलावा ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से अनुराधा के कहने पर कांस्टेबल राजकुमार लकड़ा के खाते में 40 हजार रुपये और अनुराधा के पिता जोखन लाल के खाते में 20 हजार रुपये भेजे गए। आरोपी डॉ. प्रकाश अनंत के खाते में 40 हजार रुपये ऑनलाइन स्थानांतरित किए गए। इसके साथ ही अधिवक्ता आशीष तिवारी को 14 हजार रुपये भेजकर नकद राशि फोन पे के माध्यम से डॉ. प्रकाश कुमार अनंत के खाते में ट्रांसफर कराई गई।संतोष कुमार सारथी को 5 जनवरी, 2025 को कटघोरा के एक होटल में आरोपी अनुराधा भगत और उसके पति कांस्टेबल राजकुमार लकड़ा ने भाजपा नेता डॉ. प्रकाश अनंत से मिलवाया था। उस समय डॉ. प्रकाश अनंत ने संतोष की नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया था। जब भर्ती परीक्षा का परिणाम आया और सूची में संतोष का नाम नहीं दिखा तो आरोपियों ने अलग से नियुक्ति कराने का नया झांसा दिया। डॉ. प्रकाश अनंत ने फोन पर दावा किया कि उसका नाम तीसरी सूची में आएगा। पीड़ित ने जब नौकरी न मिलने पर अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और हत्या करने की धमकी दी। पीड़ित ने यह राशि कई लोगों से कर्ज लेकर दी थी।पीड़ित की शिकायत पर कोरिया के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पुलिस लाइन अंबिकापुर निवासी अनुराधा भगत (38 वर्ष) और उसके पति कांस्टेबल राजकुमार लकड़ा (42 वर्ष), छत्तीसगढ़ भाजपा मजदूर संघ कार्यालय बिलासपुर के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रकाश अनंत, रायपुर निवासी अधिवक्ता आशीष तिवारी और सरभोका निवासी जोखन लाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच शुरू कर दी है।