{"title_hn":"रिलायंस रिटेल ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी Netmeds की बड़ी हिस्सेदारी खरीदी","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 19 Aug 2020 12:50 AM IST

रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिटेल व्यवसाय को और विस्तार देने के साथ-साथ ऑनलाइन मार्केट में भी अपने कारोबार को बढ़ाने जा रही है। रिलायंस ने मंगलवार को अपनी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के माध्यम से चेन्नई स्थित Vitalic Health Pvt. Ltd और उसकी सहायक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी Netmeds की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने यह हिस्सेदारी लगभग 620 करोड़ रुपये में खरीदी है।



रिलायंस रिटेल ने Vitalic Health Pvt. Ltd की इक्विटी शेयर कैपिटल में 60 फीसदी होल्डिंग के साथ-साथ इसकी सहायक कंपनी Tresara, Netmeds और Dadha Pharma की 100 फीसदी डायरेक्ट इक्विटी ऑनरशिप खरीद ली है।





RRVL की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि यह निवेश भारत में सभी के लिए डिजिटल पहुंच प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि Netmeds हमारी सस्ती स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और सेवाओं को विस्तार देने में काफी हद तक सहायता करेगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरी करने के लिए इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म का बखूबी प्रयोग किया जाएगा।



उन्होंने कहा कि Netmeds ने बहुत ही कम समय में देश के अंदर अपने ऑनलाइन व्यवसाय का विस्तार कर लिया है और हम इससे काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे निवेश और साझेदारी से इसके व्यवसाय में और तेजी से बढ़ोतरी होगी।



बता दें कि चेन्नई स्थित Vitalic Health Pvt. Ltd और इसकी सहायक कंपनियां 2015 में अपना व्यवसाय शुरू किया था। इन्हीं सहायक कंपनियों में शामिल ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी Netmeds है जो ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों को फार्मासिस्टों से जोड़ती है। इन सब के अलावा यह ग्राहकों को दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी भी करती है।



नेटमेड्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप दाधा ने कहा कि रिलायंस के डिजिटल, रिटेल और टेक प्लेटफॉर्म की संयुक्त ताकत के साथ, हम और भी अधिक उपभोक्ताओं के बीच अपने चैनल को मजबूत करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस करार के बाद हम अपनी सेवा को और बेहतर बनाएंगे।