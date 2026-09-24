बंगाल में अदाणी सूमह: 2035 तक समूह करेगा एक लाख करोड़ रुपये का निवेश, जानिए क्या है तैयारी

न्यू टाउन (कोलकाता)। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की। यह निवेश प्रस्तावित अदाणी आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवा परियोजना में होगा। इस परियोजना से 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अडानी ने बताया कि समूह 2035 तक पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश करेगा।

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अदाणी समूह का व्यापक निवेश क्या है?

अदाणी ने न्यू टाउन में परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान यह घोषणा की। अदाणी आरोग्य मंदिर 2,000 बिस्तरों वाला एक गैर-लाभकारी चिकित्सा संस्थान होगा। इसमें से 1,000 बिस्तर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। ये बिस्तर राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पात्र लोगों को मिलेंगे। इस सुविधा में एक मेडिकल कॉलेज और उन्नत शोध व स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं भी शामिल होंगी। गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी और बेटे करण अडानी के साथ 'भूमि पूजन' किया।

अदाणी समूह का लक्ष्य 2035 तक पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करना है। यह निवेश पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण जैसे क्षेत्रों में होगा। इसके अतिरिक्त, सड़क, पुल, रोपवे, ग्रीन सीमेंट और हाइपरस्केल डेटा सेंटर भी शामिल हैं। समूह ने कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए भी समर्थन की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के औद्योगिक केंद्र, पूर्वोत्तर और बे ऑफ बंगाल के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री और लॉजिस्टिक्स कड़ी बनाती है।

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मुख्यमंत्री ने क्या कहा और क्या उम्मीदें हैं?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार अदाणी समूह के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया आकार देना है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने अदाणी से राज्य में निवेश का अनुरोध किया था। अदाणी समूह ने कुछ ही महीनों में इस स्वास्थ्य सेवा परियोजना की घोषणा करके जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने अदाणी से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद का आग्रह किया है।

स्वास्थ्य सेवा परियोजना से क्या लाभ होंगे?

अधिकारी ने कहा कि यह अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अपनी आधी बिस्तर क्षमता मुफ्त में आरक्षित रखेगा। यह एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा व शोध का केंद्र होगा। यह भविष्य के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने में मदद करेगा और पूर्वी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। यह परिसर अंततः एक पूर्ण एकीकृत स्वास्थ्य सेवा शहर के रूप में विकसित होगा। इसमें छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं, छात्रावास और कर्मचारियों के क्वार्टर होंगे। यह सुविधा पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों से चिकित्सा पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी।