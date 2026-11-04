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त्योहारी सीजन में कार खरीदने का सुनहरा मौका: मारुति से टोयोटा तक, ग्राहकों को मिल रही लाखों रुपये की छूट

Wed, 04 Nov 2026 06:03 AM IST
प्रशांत तिवारी पवन पाण्डेय
पवन पाण्डेय Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 04 Nov 2026 06:03 AM IST
सार

त्योहारी सीजन में वाहन कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक छूट और ऑफर्स दे रही हैं। मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टोयोटा और रेनो की कारों पर लाखों रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। वहीं, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा दोपहिया वाहनों पर कैशबैक, आसान फाइनेंस और अन्य आकर्षक ऑफर्स दे रही हैं।

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golden opportunity buy car during festive season From Maruti to Toyota customers getting discounts worth lakhs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां कई शानदार ऑफर्स और छूट दे रही हैं। मारुति सुजुकी, ह्यूंडई और टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियों की कारों पर ग्राहकों को 3.10 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, दोपहिया बाजार में हीरो मोटोकॉर्प और होंडा जैसी कंपनियां भी बाइक और स्कूटी की खरीद पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक और आसान फाइनेंस विकल्प उपलब्ध करा रही हैं।

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मारुति की ग्रैंड विटारा पर सबसे ज्यादा फायदा
मारुति की फ्लैगशिप ग्रैंड विटारा (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) पर इस महीने सबसे अधिक 3.10 लाख रुपये तक का कुल फायदा मिल रहा है, जिसमें डीलरशिप के जरिये 1.95 लाख रुपये की छूट शामिल है। इसके अलावा, स्विफ्ट पर 80,000 रुपये, वैगन आर पर 57,500 रुपये, इनविक्टो पर 95,000 रुपये और फ्रॉन्क्स पर 15,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। हालांकि, ब्रेजा, डिजायर, अर्टिगा और बलेनो पर कोई ऑफर उपलब्ध नहीं है।

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ह्यूंडई की कारों पर 1.25 लाख रुपये तक की छूट
पनी अपनी गाड़ियों पर 1.25 लाख रुपये तक के लाभ दे रही है। लोकप्रिय क्रेटा पर 1.25 लाख, ग्रैंड आई10 निओस पर 75,000, आई20 पर 65,000 और ऑरा पर 40,000 रुपये तक की छूट है।

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टोयोटा की कैमरी पर 6 लाख रुपये तक का फायदा
अर्बन क्रूजर हाइराइडर पर 1.25 लाख रुपये तक (कैश, फाइनेंस और एक्सचेंज मिलाकर) और रूमियन के पेट्रोल-सीएनजी मॉडल पर 15,000 रुपये तक की छूट है। हिलक्स पर 39,000 और फॉर्च्यूनर लेजेंडर पर 59,000 रुपये का फायदा है। प्रीमियम सेडान कैमरी पर कुल लाभ डीलर ऑफर्स के साथ 6 लाख रुपये तक पहुंच रहा है।

रेनो डस्टर पर 1.50 लाख रुपये तक के ऑफर
अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी डस्टर पर रेनो 1.50 लाख रुपये तक के फायदे दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये है।

दोपहिया खरीदने पर कैशबैक के साथ सोना जीतने का मौका

हीरो मोटोकॉर्प: कैशबैक के साथ सोने का सिक्का जीतने का मौका विभिन्न मॉडल्स पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक, 100% फाइनेंस और प्रतिदिन एक हीरो टू-व्हीलर व सोने का सिक्का जीतने का सुनहरा मौका मिल रहा है।

होंडा: 5.99 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा लोन। चुनिंदा दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक और 5.99% की शुरुआती ब्याज दर पर पूर्ण लोन की सुविधा दी जा रही है।



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टीवीएस: नए फीचर्स और कलर में पेश की प्रीमियम बाइकें। कंपनी ने अपाचे और रोनिन जैसी प्रीमियम मोटरसाइकिलों को नए फीचर्स और कलर के साथ बाजार में उतारा है। रोनिन की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 67,100 रुपये से 73,100 रुपये के बीच है।

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