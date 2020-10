सितंबर में बढ़कर 1.32 फीसदी पर पहुंची थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति

सरकार ने सितंबर माह के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (WPI) के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 1.32 फीसदी हुई, जो अगस्त में 0.16 फीसदी थी। वहीं जुलाई में यह आंकड़ा नकारात्मक 0.58 फीसदी था और जून में यह नकारात्मक 1.81 फीसदी था। सितंबर 2019 में देश की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (WPI) 0.33 फीसदी थी।

Wholesale Price Index (WPI) inflation, rises to 1.32% for September 2020 as compared to 0.16% in August 2020: Government of India pic.twitter.com/lQtTNiWZ0p