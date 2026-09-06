अमेजन संस्थापक की पूर्व पत्नी की दरियादिली: अश्वेत कॉलेजों को अरबों का दान; मैकेंजी स्कॉट क्यों बनी मिसाल?

मैकेंजी स्कॉट ने हाल में कितना दान दिया?

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जेफ बेजोस से अलग होने के बाद स्कॉट की संपत्ति कैसे बढ़ी?

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किन बड़े विश्वविद्यालयों को मिला स्कॉट का दान?

स्कॉट के दान को खास क्यों माना जा रहा है?

क्या सिर्फ विश्वविद्यालयों को ही मिला है बड़ा दान?

स्कॉट ने इस साल नॉर्थ कैरोलिना की एलिजाबेथ सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी को 4.2 करोड़ डॉलर का दान दिया। यह रकम विश्वविद्यालय के फाउंडर्स डे के मौके पर दी गई। विश्वविद्यालय के चांसलर एस. कीथ हार्ग्रोव ने स्कॉट का आभार जताते हुए कहा कि इससे संस्थान की ASCEND 2030 रणनीतिक योजना को मदद मिलेगी।स्कॉट ने 2020 में अमेजन में अपनी करीब आधी हिस्सेदारी बेच दी थी। इसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर परोपकारी काम शुरू किया। वर्ष 2020 से अब तक वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, आपदा राहत और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों संगठनों के लिए करीब 26 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जता चुकी हैं।स्कॉट ने पिछले कुछ वर्षों में कई अश्वेत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बड़ी रकम दी है। नवंबर 2025 में उन्होंने हावर्ड यूनिवर्सिटी को 8 करोड़ डॉलर दिए थे। इसके अलावा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रेयरी व्यू एएंडएम यूनिवर्सिटी, नॉरफोक स्टेट यूनिवर्सिटी, बोवी स्टेट यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों को भी उन्होंने आर्थिक मदद दी है।स्कॉट के दान में अलबामा स्टेट यूनिवर्सिटी को 2025 में 3.8 करोड़ डॉलर, अल्कॉर्न स्टेट यूनिवर्सिटी को 4.2 करोड़ डॉलर और मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी को 2020 और 2025 में कुल 10.3 करोड़ डॉलर शामिल हैं। प्रेयरी व्यू एएंडएम यूनिवर्सिटी को 11.3 करोड़ डॉलर और नॉरफोक स्टेट यूनिवर्सिटी को 9 करोड़ डॉलर भी मिले हैं।स्कॉट के कई दान बिना किसी विशेष शर्त के दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय अपनी जरूरत के हिसाब से रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग छात्रवृत्ति, शिक्षकों की नियुक्ति, एंडोमेंट, कैंपस सुधार या अन्य प्राथमिकताओं के लिए किया जा सकता है। स्कॉट का मानना रहा है कि परोपकार में संस्थानों पर भरोसा करते हुए उन्हें सीधे मदद दी जानी चाहिए।नहीं। वर्ष 2025 में स्कॉट ने थर्गुड मार्शल कॉलेज फंड और यूनाइटेड नीग्रो कॉलेज फंड को भी 7-7 करोड़ डॉलर का दान दिया था। इसके अलावा हैम्पटन यूनिवर्सिटी, मोरहाउस कॉलेज, नॉर्थ कैरोलिना एएंडटी स्टेट यूनिवर्सिटी, टस्केगी यूनिवर्सिटी, जेवियर यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ईस्टर्न शोर को भी उनकी ओर से मदद मिली है।