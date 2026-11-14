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दुनिया के अमीर निवेशक कहां लगा रहे पैसा?: हेज फंड, निजी इक्विटी और इंफ्रा में बढ़ा निवेश, जानिए बचाव कहां
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 14 Nov 2026 04:44 PM IST
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सार
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उसके प्राइवेट वेल्थ के वैकल्पिक निवेश में पिछले 12 महीनों के दौरान 40% की बढ़ोतरी हुई है।
- फैमिली ऑफिस की ओर से वैकल्पिक निवेश का हिस्सा बढ़ाने की योजना में तेज उछाल आया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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