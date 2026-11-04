अमेरिका में बदला राजनीतिक समीकरण: संसद के दोनों सदनों में अब डेमोक्रेट्स हावी; जानें भारत के लिए क्या मायने

अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। बुधवार को घोषित नतीजों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों-प्रतिनिधि सभा और सेनेट-पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए इसे एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। महंगाई, डगमगाती अर्थव्यवस्था, ईरान युद्ध और सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर मतदाताओं की नाराजगी के चलते डेमोक्रेट्स ने यह बड़ी जीत दर्ज की है।

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नतीजों का डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और नीतियों पर क्या असर पड़ेगा?

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद पहली बार संसद से रिपब्लिकन का नियंत्रण खत्म हुआ है, जिससे उनकी कठोर संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और एकतरफा फैसलों की गति थमने के संकेत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक घरानों की नजरें इन नतीजों पर टिकी हुई थीं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में भारत के निर्यात और व्यापारिक हित सीधे तौर पर ट्रंप के नीतिगत फैसलों से प्रभावित हो रहे थे।

ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2029 तक अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे, लेकिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोने के बाद उनके लिए अपने एजेंडे को एकतरफा आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। डेमोक्रेट्स का नियंत्रण स्थापित होने से शीर्ष पदों पर नियुक्तियों और कड़े व्यापारिक तथा आव्रजन फैसलों पर अमेरिकी संसद की सख्त निगरानी रहेगी। संसद अब जांच-पड़ताल, बजटीय शक्तियों और सुनवाई के जरिए ट्रंप के विवादित फैसलों की राजनीतिक कीमत बढ़ा सकती है। इसके चलते भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापारिक वार्ताओं में अधिक विकल्प और बेहतर सौदेबाजी का अवसर मिल सकता है।

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भारत-अमेरिका व्यापार में बदलाव देखने को मिल सकते हैं?

व्यापार का क्षेत्र भारत के लिए सबसे तात्कालिक प्रभाव वाला मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यातों पर पहले 50% तक का भारी टैरिफ लगाया गया था, जिसे बाद में घटाकर 18% किया गया था। अब संसद पर काबिज डेमोक्रेट्स अमेरिकी व्यापार और कंपनियों पर इन कड़े टैरिफ के पड़े प्रतिकूल प्रभावों की समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि टैरिफ तुरंत खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी भी पारंपरिक रूप से पूरी तरह मुक्त व्यापार की समर्थक नहीं रही है और वह भारतीय बाजार तक पहुंच को लेकर सवाल उठाती रही है। फिर भी, ट्रंप के अनिश्चित फैसलों के मुकाबले अब भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंध एक अधिक पूर्वानुमानित दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

रूसी कच्चे तेल के आयात पर किस तरह की राहत मिल सकती है?

भारत को रूस से कच्चे तेल के आयात के मामले में कुछ हद तक नीतिगत राहत मिल सकती है। अगस्त 2026 में भारत के कुल तेल आयात में रूसी क्रूड की हिस्सेदारी लगभग 44% थी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026' के तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, हालांकि बाद में अमेरिका द्वारा स्वयं रूसी तेल खरीदने पर इसमें छूट दी गई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद वाशिंगटन की ओर से भारत पर रूसी तेल खरीदने का दबाव कम होने की उम्मीद है, हालांकि इस मुद्दे पर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं होगी।

भारत के आईटी सेक्टर और H-1B वीजाधारकों के लिए क्या नए रास्ते खुलेंगे?

तकनीकी कंपनियों और भारतीय पेशेवरों के लिए यह चुनाव परिणाम राहत लेकर आ सकता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा नए H-1B वीजा याचिकाओं पर100,000 की भारी-भरकम फीस लगाने के प्रस्ताव से अमेरिकी और भारतीय टेक कंपनियों में भारी अनिश्चितता फैल गई थी। हालांकि दो संघीय अदालतों ने इस आदेश पर रोक लगा दी है और अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (USCIS) ने बिना इस फीस के याचिकाओं को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली संसद अब कुशल प्रवासियों पर प्रतिबंधों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की गहन जांच कर सकती है, जिससे भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा।

रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी का भविष्य क्या रहेगा?

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर इस चुनावी नतीजे का कोई खास नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों ने अक्टूबर 2025 में 10 साल के रणनीतिक रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन का रोडमैप तैयार किया गया है। चीन के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी साझा चिंताओं के कारण भारत के साथ रक्षा संबंधों को अमेरिका में दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स) का समान समर्थन प्राप्त है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए मुख्य रणनीतिक सीख यह है कि उसे वाशिंगटन में सत्ता परिवर्तन के हिसाब से अपनी नीतियां तय करने के बजाय अपने घरेलू विनिर्माण, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और आर्थिक साझेदारियों का विविधीकरण जारी रखने की आवश्यकता है।



अमेरिका में हुए इस राजनीतिक बदलाव ने ट्रंप के आक्रामक और संरक्षणवादी फैसलों पर लगाम लगाने का काम किया है। हालांकि व्यापारिक गतिरोध और रूसी तेल जैसे बड़े मुद्दे रातों-रात हल नहीं होंगे, लेकिन नीतिगत अनिश्चितताओं में कमी आने से भारत के पास नई व्यापारिक वार्ताओं के लिए बेहतर माहौल और सौदेबाजी की गुंजाइश होगी।

अमेरिका में 1934 के बाद से अब तक मिड टर्म चुनावों में सत्ताधाारी दलों का प्रदर्शन कैसा रहा?

स्रोत आंकड़े 'द अमेरिकन प्रेसीडेंसी प्रोजेक्ट' (The American Presidency Project) की रिपोर्ट पर आधारित हैं। इस सूची में 1934 से लेकर हालिया मध्यावधि (Midterm) चुनावों तक राष्ट्रपति की पार्टी द्वारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (HoR) और सीनेट में जीती या हारी गई सीटों का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें आपके दिए गए 2026 के अनुमानित/अद्यतन आंकड़े भी शामिल हैं।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी द्वारा सीटों में लाभ/हानि (1934 – 2026)

वर्ष राष्ट्रपति (President) पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (HoR) में परिवर्तन सीनेट (Senate) में परिवर्तन 1934 फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट डेमोक्रेटिक +9 +9 1938 फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट डेमोक्रेटिक -72 -7 1942 फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट डेमोक्रेटिक -45 -9 1946 हैरी एस. ट्रूमैन डेमोक्रेटिक -56 -12 1950 हैरी एस. ट्रूमैन डेमोक्रेटिक -28 -6 1954 ड्वाइट डी. आइजनहावर रिपब्लिकन -18 -1 1958 ड्वाइट डी. आइजनहावर रिपब्लिकन -48 -13 1962 जॉन एफ. कैनेडी डेमोक्रेटिक -4 +3 1966 लिंडन बी. जॉनसन डेमोक्रेटिक -47 -4 1970 रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन -12 +2 1974 गेराल्ड आर. फोर्ड (निक्सन) रिपब्लिकन -48 -5 1978 जिमी कार्टर डेमोक्रेटिक -15 -3 1982 रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन -26 +1 1986 रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन -5 -8 1990 जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश रिपब्लिकन -8 -1 1994 बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक -54 -8 1998 बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक +4 0 2002 जॉर्ज डब्ल्यू. बुश रिपब्लिकन +8 +2 2006 जॉर्ज डब्ल्यू. बुश रिपब्लिकन -30 -6 2010 बराक ओबामा डेमोक्रेटिक -63 -6 2014 बराक ओबामा डेमोक्रेटिक -13 -9 2018 डोनाल्ड जे. ट्रंप (I) रिपब्लिकन -41 +2 2022 जो बाइडन डेमोक्रेटिक -9 +1 2026* डोनाल्ड जे. ट्रंप (II) रिपब्लिकन -55 -7

*2026 मिड टर्म चुनावों के अंतिम नतीजों में अभी बदलाव हो सकता है।