US Inflation: अमेरिका में महंगाई की मार, मुद्रास्फीति दर 40 साल के नए उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 10 Feb 2022 07:56 PM IST

सार US Inflation Rate Is Expected To Reach New High: अमेरिका में भी महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस में महंगाई दर बीते 40 सालों के नए उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। फैक्टसेट के अनुसार, श्रम विभाग जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करेगा, तो यह आंकड़ा दिसंबर के 7.1 की तुलना में बढ़कर 7.3 फीसदी रह सकती है।



महंगाई की मार सिर्फ भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी दुखदाई बनी हुई है। अनुमान जताया जा रहा है कि साल-दर-साल जनवरी के लिए मुद्रास्फीति दर चार दशक के उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार को जारी होने वाले मुद्रास्फीति के आंकडें चौंकाने वाले होंगे और पिछले साल की तुलना में महंगाई दर 7.3 फीसदी पर पहुंच सकती है।



1982 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि

फैक्टसेट के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि जब श्रम विभाग जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करेगा, तो देखने को मिलेगा कि उपभोक्ता कीमतों में 12 महीने पहले की तुलना में 7.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। यह दिसंबर में साल-दर-साल की 7.1 फीसदी की तुलना में अधिक होगा। इसके साथ ही यह आंकड़ा फरवरी 1982 के बाद इस तरह की सबसे बड़ी वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमतों में तेजी के लिए जिम्मेदार कारक काफी हद तक सक्रिय बने हुए हैं।



अमेरिकियों का हाल बेहाल

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो संकेत मिलते हैं कि उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि धीमी होने लगी है। दिसंबर से जनवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे महीने गिरावट आ सकती है। विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की है कि उपभोक्ता कीमतें दिसंबर से जनवरी तक 0.4 फीसदी बढ़ीं, जबकि नवंबर से दिसंबर तक 0.6 फीसदी और अक्टूबर से नवंबर तक 0.7 फीसदी बढ़ीं। फिर भी, 40 वर्षों में सबसे तेज साल-दर-साल मुद्रास्फीति ने अधिकांश अमेरिकियों के सामने विकराल समस्या खड़ी कर दी है। हालात ये हैं कि वे भोजन, गैस, किराया, बच्चे की देखभाल और अन्य आवश्यकताओं को वहन करने में सक्षम नहीं हैं।



अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम

फैक्टसेट के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुद्रास्फीति की बढ़ती दर अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े जोखिम कारक के रूप में उभरी है और इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव के रूप में राष्ट्रपति जो बिडेन और कांग्रेस के डेमोक्रेट के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है।