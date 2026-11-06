वैल्यूएशन: भारती एयरटेल ने जियो प्लेटफॉर्म्स को पछाड़ा, फिर बनी दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी; आंकड़े क्या कह रहे

भारती एयरटेल ने शुक्रवार को जियो प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब फिर से हासिल कर लिया। बाजार पूंजीकरण के मामले में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। कंपनी ने अपनी मजबूत स्थिति फिर से स्थापित की है।

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क्या है शीर्ष कंपनियों की सूची?

बाजार बंद होने पर, बीएसई पर भारती एयरटेल के शेयर 1.66 फीसदी बढ़कर 2,096.25 रुपये पर बंद हुए। दिन के कारोबार में, शेयर 2.81 फीसदी चढ़कर 2,120 रुपये तक पहुंच गया था। इसके विपरीत, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 0.90 फीसदी गिरकर 1,405.75 रुपये पर बंद हुए। इंट्राडे कारोबार में यह 2 फीसदी गिरकर 1,390 रुपये पर आ गया था। भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स का बाजार मूल्यांकन 12.94 लाख करोड़ रुपये था। रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित जियो प्लेटफॉर्म्स 28 अक्तूबर को दूसरी सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी बनी थी। यह उपलब्धि दलाल स्ट्रीट पर शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसका बाजार मूल्यांकन 17,83,723.93 करोड़ रुपये है।

बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में शीर्ष पांच कंपनियां इस प्रकार हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 17,83,723.93 करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर है। भारती एयरटेल 13,08,165.03 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है। जियो प्लेटफॉर्म्स 12,94,559.51 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है। एचडीएफसी बैंक 12,14,530.78 करोड़ रुपये के साथ चौथे स्थान पर है। आईसीआईसीआई बैंक 11,26,722.63 करोड़ रुपये के साथ पांचवें स्थान पर है।

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एयरटेल के मुनाफे में कितनी वृद्धि हुई?

दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल ने सितंबर 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी का समेकित लाभ 24 फीसदी बढ़कर 10,710 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि मोबाइल फोन टैरिफ में बदलाव के बाद प्रति उपयोगकर्ता राजस्व में बढ़ोतरी के कारण हुई। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का लाभ 8,651 करोड़ रुपये था। नियामक फाइलिंग के अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

जियो प्लेटफॉर्म्स क्यों पिछड़ गया?

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने पर इसके शेयर 0.90 फीसदी नीचे आए। इंट्राडे कारोबार में भी इसमें 2 फीसदी की कमी देखी गई। यह गिरावट कंपनी के बाजार मूल्यांकन को प्रभावित कर गई। भारती एयरटेल के शेयरों में वृद्धि के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स पीछे हो गया।