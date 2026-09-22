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ट्राई का बड़ा फैसला: कंपनियों को बिना डेटा वाले प्लान का देना होगा विकल्प, ग्राहकों को मिल सकेगी किफायती सेवा

Tue, 22 Sep 2026 03:00 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 22 Sep 2026 03:00 PM IST
सार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को केवल वॉयस और एसएमएस के लिए अधिक विशेष टैरिफ वाउचर (STVs) देने का आदेश दिया है। इससे कम आय वाले उपभोक्ताओं को किफायती विकल्प मिलेंगे। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 2.10 फीसदी का उछाल देखा गया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया - फोटो : trai.gov.in

विस्तार
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने मंगलवार को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया। इस नए नियम के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को केवल वॉयस और एसएमएस के लिए अधिक विशेष टैरिफ वाउचर (एटीवी) उपलब्ध कराने होंगे। यह कदम कम आय वाले उपभोक्ताओं को किफायती और कम अवधि के रिचार्ज विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस खबर के बाद मंगलवार को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 2.10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

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ट्राई ने पाया था कि केवल वॉयस और एसएमएस वाले वाउचर सीमित संख्या में थे। ये वाउचर मुख्य रूप से लंबी वैधता वाले होते थे। इससे कम आय वाले उपभोक्ताओं के पास कम अवधि के किफायती विकल्प नहीं थे। प्राधिकरण ने इन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संशोधन किया है। ट्राई ने 7 अप्रैल, 2026 को मसौदा संशोधन जारी किया था। इस पर हितधारकों से 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं। 15 जून को एक खुली चर्चा भी आयोजित की गई थी। इन सभी परामर्शों के बाद विनियमों को अंतिम रूप दिया गया।

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उपभोक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा?

संशोधित नियमों के अनुसार, ऑपरेटरों को 30 दिन और 30 दिन से कम की वैधता वाले केवल वॉयस और एसएमएस एसटीवी देने होंगे। इन एसटीवी में टैरिफ में उचित कमी भी करनी होगी। ऑपरेटरों को ऐसे केवल वॉयस और एसएमएस एसटीवी भी देने होंगे जिनकी वैधता हर महीने एक ही तारीख पर नवीनीकृत हो सके। यदि किसी महीने में वह तारीख उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने का अंतिम दिन होगी। इसके अतिरिक्त, ऑपरेटरों को कम से कम एक केवल वॉयस और एसएमएस एसटीवी देना होगा। इसकी वैधता डेटा वाले STVs की वैधता अवधि के अनुरूप, उपरोक्त विकल्पों से अधिक लंबी होगी।

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ट्राई का क्या कहना है?

ट्राई ने कहा कि यह संशोधित टैरिफ ढांचा कम आय वाले उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देगा। इससे वे अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय क्षमता के अनुसार रिचार्ज कर पाएंगे। प्राधिकरण का विचार है कि ऐसा टैरिफ ढांचा उपभोक्ता आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करेगा। यह संशोधित विनियम कम आय वाले उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करेगा। कुल मिलाकर, यह डेटा के साथ बंडल किए गए एसटीवी का उपयोग न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में सुधार करेगा। नियामक ने यह भी कहा कि ये बदलाव उन उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में सुधार करेंगे जो डेटा के साथ बंडल किए गए STVs का उपयोग नहीं करना चाहते हैं।

कंपनियों पर क्या असर?

दूरसंचार ऑपरेटर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारती एयरटेल ने अगस्त में कुछ असीमित दैनिक-डेटा प्रीपेड प्लान का प्रवेश मूल्य 299 रुपये से बढ़ाकर 349 रुपये कर दिया था। जून तिमाही में कंपनी का मोबाइल एआरपीयू 264 रुपये था, जो एक साल पहले 250 रुपये था। मंगलवार को दोपहर 1:45 बजे तक बीएसई पर भारती एयरटेल का शेयर करीब 1,816.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जो लगभग 0.73 फीसदी नीचे था। वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 14.13 रुपये पर था।

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