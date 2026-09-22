द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत: सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,450 के पार

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की। सुबह के शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले। निवेशकों में उत्साह का माहौल देखा गया।

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किन शेयरों में दिखी सबसे ज्यादा तेजी?

सुबह 09:39 बजे सेंसेक्स 101.79 अंक यानी 0.13 फीसदी की वृद्धि के साथ 74,960.78 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, निफ्टी 37.46 अंक यानी 0.16 फीसदी की बढ़त के साथ 23,451.75 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी ने 23,450 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया। बाजार में सकारात्मक धारणा बनी हुई थी।

शुरुआती कारोबार में कोल इंडिया के शेयरों में दो फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई। ट्रेंट के शेयरों ने भी निवेशकों को आकर्षित किया। इन दोनों कंपनियों के शेयरों में दो फीसदी तक का उछाल देखा गया। यह वृद्धि बाजार की सकारात्मक शुरुआत का स्पष्ट संकेत देती है।

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अमेरिकी बाजार में क्या हुआ?

वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी का रुख जारी है। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट पर नास्डैक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं, एशियाई बाजारों में भी सकारात्मक कारोबार देखा गया।



एशियाई बाजारों का क्या रहा हाल?

भारतीय समय के अनुसार, सोमवार देर रात अमेरिकी शेयर बाजार नास्डैक कंपोजिट 2.26 फीसदी की वृद्धि के साथ 27,122.09 अंक पर बंद हुआ। यह नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स का नया सर्वकालिक उच्च स्तर है, जो तकनीकी शेयरों की प्रधानता दर्शाता है। इससे पहले, 02 जून को नास्डैक ने 27,093.90 अंक का रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 366.19 अंक (0.71 फीसदी) की तेजी के साथ 52,048.83 अंक पर बंद हुआ। यह अभी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 2,300 अंक दूर है।डाउ जोन्स ने 6 अगस्त को 54,349.12 अंक का सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया था। एसएंडपी 500 सूचकांक 114.20 अंक (1.49 फीसदी) के लाभ में 7,764.70 अंक पर बंद हुआ। यह सूचकांक अब नया रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़ा है। एसएंडपी 500 ने समापन के हिसाब से 13 अगस्त को 7,798.99 अंक के उच्च स्तर का रिकॉर्ड बनाया था। इस साल एसएंडपी 500 ने अब तक 28 बार नया समापन उच्च स्तर बनाया है।

जापानी बाजार में प्रमुख सूचकांक निक्की 225 शुक्रवार को 1.38 फीसदी के लाभ के साथ 65,020 अंक पर बंद हुआ था। वहीं, टॉपिक्स इंडेक्स मामूली 0.074 फीसदी के नुकसान में रहा था। आज, 22 सितंबर, 2026 को सिटीजन्स हॉलिडे के कारण जापानी बाजार बंद हैं। इससे पहले सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को भी ये बाजार रेस्पेक्ट फॉर द एज्ड डे के मौके पर बंद रहे थे।

अन्य एशियाई बाजारों में कैसी रही हलचल?

दक्षिण कोरिया के बाजार में कोस्पी 1.75 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, छोटे शेयरों वाले कोस्डैक में 0.89 फीसदी की तेजी देखी गई। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.34 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा था। कुल मिलाकर, एशियाई बाजारों में भी सकारात्मक रुझान बना रहा।