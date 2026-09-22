ग्लोबल सिटीज इंडेक्स: दुनिया के उभरते टॉप-100 शहरों में 55 भारतीय, छोटे शहरों का भी दबदबा

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उत्तर प्रदेश स्थान लखनऊ 725 मुरादाबाद 745 प्रयागराज 764 बरेली 784 अलीगढ़ 804 गोरखपुर 821 मेरठ 827 वाराणसी 832 आगरा 861 सहारनपुर 872 फैजाबाद 891 कानपुर 899 हरदोई 908 शाहजहांपुर 953 सुल्तानपुर 999

धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के बावजूद वाराणसी का पर्यावरण रैंक (952) पूरे भारतीय शहरों में सबसे कमजोर है।

लखनऊ ने सबसे अच्छा स्कोर मानव पूंजी (493) में किया। गवर्नेंस के मामले में यूपी के सभी शहरों का स्कोर 415 रहा।

मुरादाबाद का स्कोर अर्थव्यवस्था में 698, मानव पूंजी में 694, जीवन की गुणवत्ता में 833 और पर्यावरण में 831 रहा।

पंजाब स्थान लुधियाना 611 जालंधर 706 अमृतसर 747

समग्र रैंकिंग में प्रमुख शहरों की स्थिति

क्र. शहर समग्र रैंकिंग 1 दिल्ली 268वां स्थान 2 बंगलूरू 311वां स्थान 3 मुंबई 330वां स्थान 4 चेन्नई 381वां स्थान 5 हैदराबाद 421वां स्थान 6 पुणे 427वां स्थान 7 त्रिशूर 477वां स्थान

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-मुंबई जैसे महानगर आबादी के मामले में सबसे आगे होंगे। इसमें दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद और कोलकाता को विकासशील महानगर की श्रेणी में रखा गया है जबकि आगरा, अहमदाबाद, जयपुर, कोयंबटूर, पुणे, सूरत, वडोदरा, नागपुर आदि उभरते सितारे की सूची में शामिल हैं।वैश्विक सूचकांक में यूपी के सबसे ज्यादा 15 शहरों को जगह मिली है लेकिन इनमें से कोई भी शीर्ष-700 में जगह नहीं बना सका। सबसे ऊपर लखनऊ रहा। वहीं, पंजाब के तीन शहरों को जगह मिली, जबकि हिमाचल प्रदेश का कोई भी शहर इसमें जगह नहीं बना सका है।चंडीगढ़ ने 558वां स्थान हासिल किया। इसने अर्थव्यवस्था में 307, मानव पूंजी में 474, जीवन की गुणवत्ता में 871, पर्यावरण में 750, गवर्नेंस में 415 का स्कोर हासिल किया।औद्योगिक अर्थव्यवस्था के दम पर लुधियाना पंजाब में सबसे मजबूत है, लेकिन पर्यावरण के मोर्चे पर पीछे है।प्रयागराज में यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था (735), मानव पूंजी (744), गुणवत्तापूर्ण जीवन (837), पर्यावरण (813) और मेरठ में क्रमश: 761, 742, 893 व 871 रहा।रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 25 वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, और 2000 से जीडीपी में औसतन करीब 10% सालाना वृद्धि दर्ज हुई है। प्रस्तावित नई एआई सिटी का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि शहर बीपीओ से आगे बढ़कर आरएंडडी और डीप टेक और एआई सेवाओं का केंद्र बनेगा।अगले 24 वर्षों में दिल्ली 49 पायदान ऊपर चढ़ जाएगी। अभी वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष-100 से बाहर रहने वाली दिल्ली (268वां स्थान) आने वाले दशकों में सबसे तेज जीडीपी विकास दर दिखाने वाले शहरों में शुमार हो जाएगी। वर्ष 2050 तक दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला महानगर भी बन जाएंगे।देहरादून ने मानव पूंजी में 479 स्कोर किया। पहाड़ी राज्य पर्यावरण (614) और जीवन की गुणवत्ता (879) स्थान पर पिछड़ा हुआ है। हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की जैसे शहरों का सूची में न होना दर्शाता है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक राजधानी तक सीमित हैं। गुरुग्राम-फरीदाबाद को एनसीआर शहरों में गिना गया। इसलिए 1,000 शहरों की सूची में शामिल नहीं किया गया।यद्यपि मानव पूंजी और आर्थिक विकास में भारतीय शहरों का प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और आय असमानता जैसे मापदंडों में कम स्कोर मिलने के कारण समग्र रैंकिंग में कोई भी शहर टॉप-100 या 250 में जगह नहीं बना पाता।अर्थव्यवस्था 30% मानवपूंजी 25% जीवन की गुणवत्ता 25% पर्यावरण 10% गवर्नेंस 10%