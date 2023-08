Hardeep Singh Puri: 'हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर', पीएम पर ये बोले केंद्रीय मंत्री

पिछले नौ वर्षों में हमने जो बदलाव देखा है, वह असाधारण है। हम अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कही। एक बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज विदेश नीति और व्यापार नीति को भारतीय नागरिकों, भारत और दुनिया को लाभान्वित करने की दृष्टि से लागू किया जा रहा है। एक व्यापक आधार वाले नेता के नेतृत्व में देश का आकलन इस बात से नहीं किया जाएगा कि देश सामान्य समय में कैसा प्रदर्शन करता है, बल्कि इस बात से किया जाएगा कि वह चुनौतियों का सामना कैसे करता है। महामारी की चुनौती जीवन में एक बार होने वाली और बहुत गंभीर चुनौती थी।

