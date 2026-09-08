सोना धड़ाम, चांदी उछली: सर्राफा बाजार की कीमतों में दिखा उतार-चढ़ाव, जानें आज क्या रहे कीमती धातुओं के भाव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार दूसरा कारोबारी सत्र रहा, जब सोने को नुकसान हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान के कारण यह गिरावट आई। वहीं, चांदी ने अपनी तेजी फिर से शुरू की।

विज्ञापन

सोने की कीमतों में क्यों आई गिरावट?

चांदी की कीमतों में 600 रुपये की वृद्धि देखी गई। यह पिछले दो सत्रों से स्थिर रहने के बाद हुई है। बाजार के भागीदार अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी उम्मीदें भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं।

मंगलवार को सोने के भाव 2,150 रुपये गिर गए। अब 10 ग्राम सोने का भाव 1,58,100 रुपये हो गया है। अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाली पीली धातु में यह गिरावट सभी करों सहित दर्ज की गई। पिछले सत्र में सोना 1,60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला।

विज्ञापन

विज्ञापन

चांदी की चमक फिर क्यों बढ़ी?

चांदी की कीमतों में 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,41,100 रुपये हो गया है। इसमें सभी कर शामिल हैं। सफेद धातु ने पिछले दो सत्रों में स्थिर रहने के बाद अपनी तेजी फिर से शुरू की। 3 सितंबर को चांदी 5,000 रुपये उछलकर 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। 4 और 7 सितंबर को चांदी के भाव अपरिवर्तित रहे थे।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं और विदेशी बाजारों का क्या हाल है?

ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने बताया कि चांदी उबर रही है। कमजोर डॉलर बहुमूल्य धातुओं को समर्थन दे रहा है। बाजार के भागीदार आने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वे फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी उम्मीदों पर भी नजर रख रहे हैं। विदेशी बाजारों में हाजिर सोना मामूली गिरावट के साथ 4,404.44 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी 0.11 फीसदी बढ़कर 66.25 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।