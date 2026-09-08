क्या महंगा होगा दूध?: इस राज्य ने दूध के खरीद मूल्य में की बड़ी वृद्धि, जानें कब से मिलेगा किसानों को फायदा

एक बड़े फैसले में पूर्वी भारत के राज्य ओडिशा ने अपने दुग्ध उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दूध खरीद मूल्य में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय 11 सितंबर से प्रभावी होगा। आने वाले समय में दूध की बढ़ी हुई खरीद कीमत का दूध के बाजार मूल्य पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी इस बारे में कोई एलान नहीं किया है।

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किसानों को क्या मिलेगा फायदा?

राज्य के पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने दूध की खरीद मूल्य बढ़ाने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस कदम से राज्य भर के तीन लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें दूध उत्पादन से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि यह पहल डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे राज्य के दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक खुशहाली में भी सुधार होगा। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस मूल्य वृद्धि से सीधे तौर पर तीन लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ होगा। उन्हें अपने दूध के लिए पहले से अधिक भुगतान मिलेगा। यह बढ़ी हुई कीमत उनकी मासिक आय में वृद्धि करेगी। इससे किसानों के परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।

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डेयरी क्षेत्र पर क्या होगा असर?

सरकार का यह फैसला राज्य के डेयरी क्षेत्र को काफी मजबूत करेगा। अधिक आय मिलने से किसान दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे राज्य में दूध की उपलब्धता बढ़ेगी। यह डेयरी उद्योग के विकास को गति देगा। साथ ही, यह दुग्ध उत्पादकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगा।