द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 138 अंक उछला, निफ्टी 23,450 के पार बंद

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 138.36 अंक की मामूली बढ़त के साथ 74,902.59 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 46.30 अंक बढ़कर 23,477.80 के स्तर पर पहुंच गया।

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आज किन क्षेत्रों ने बाजार को सहारा दिया?

बाजार बंद होने से पहले के सीएएस सत्र के दौरान सेंसेक्स में मजबूत उछाल दर्ज किया गया। निफ्टी भी 23,450 के ऊपर अपना स्तर बनाए रखने में कामयाब रहा। हालांकि, दिन भर का कारोबार मिला-जुला रहा। बाजार में व्यापक मजबूती के बजाय चुनिंदा खरीदारी का रुझान दिखा। कुछ क्षेत्रों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। जबकि कई अन्य क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव बना रहा। यह स्थिति बाजार की अनिश्चितता और निवेशकों की सावधानी को दर्शाती है।

आज के कारोबार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। इसके बाद तेल और गैस तथा निजी बैंकों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, एफएमसीजी और व्यापक वित्तीय सेवाएं भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुईं। इन क्षेत्रों में निवेशकों ने सकारात्मक रुख दिखाया।

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किन क्षेत्रों पर दबाव रहा और वैश्विक बाजारों का क्या हाल रहा?

आज ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं दबाव में रहीं। मिडकैप, स्मॉलकैप, रियल एस्टेट और सीमेंट क्षेत्र में भी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों का हाल भी मिला-जुला रहा। लंदन समय अनुसार सुबह 6:59 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा 0.2 फीसदी और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा 0.4 फीसदी ऊपर रहे, जबकि नैस्डैक 100 वायदा लगभग अपरिवर्तित रहा। हालांकि, एमएससीआई एशिया पैसिफिक सूचकांक 0.6 फीसदी और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक 0.5 फीसदी गिरे।