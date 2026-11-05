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3.43 अरब यूरो की इवेको डील: टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पीएम मेलोनी से की मुलाकात; जानें रणनीति

Thu, 05 Nov 2026 02:30 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 05 Nov 2026 02:30 PM IST
सार

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर इवेको अधिग्रहण के बाद की रणनीति साझा की। 2.28 लाख करोड़ रुपये के संयुक्त राजस्व और वैश्विक विस्तार की पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

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Tata Motors Acquires 89.4% Stake in Italy's Iveco for €3.43 Billion; Chandrasekaran Meets Italian PM
चंद्रशेखरन इटली के पीएम मेलोनी से मिले। - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने वैश्विक वाणिज्यिक वाहन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए इटली की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप के अधिग्रहण की प्रक्रिया में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऐतिहासिक व्यापारिक सौदे के बाद टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रोम स्थित पलाजो चिगी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। बैठक के दौरान चंद्रशेखरन ने इवेको ग्रुप में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के बाद टाटा समूह की रणनीतिक योजनाओं का खाका पीएम मेलोनी के समक्ष प्रस्तुत किया। यह उच्चस्तरीय मुलाकात भारत और इटली के बीच बढ़ते रणनीतिक, औद्योगिक और आर्थिक संबंधों की दिशा में एक अहम मील का पत्थर मानी जा रही है।

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इवेको अधिग्रहण डील के मुख्य आंकड़े और शर्तें क्या हैं?

टाटा मोटर्स ने इटली के प्रतिष्ठित इवेको ग्रुप में 89.42 प्रतिशत की नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने अपने नकद निविदा प्रस्ताव के शुरुआती निपटान के बाद लगभग 3.43 अरब यूरो (करीब 31,000 करोड़ रुपये से अधिक) में यह अधिग्रहण पूरा किया है। इस अधिग्रहण के साथ ही इवेको ग्रुप अब आधिकारिक तौर पर टाटा मोटर्स की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी बन गई है। फिलहाल दोनों कंपनियां एकीकरण और संयुक्त रणनीतिक योजना के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी हैं।

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इस विलय से वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बनेगा?

टाटा मोटर्स और इवेको ग्रुप के एक साथ आने से वाणिज्यिक वाहनों के क्षेत्र में एक वैश्विक पावरहाउस तैयार हुआ है। दोनों कंपनियों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार, इनका एकीकृत नेटवर्क अब यूरोप, भारत, दक्षिण अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के प्रमुख विकसित और उच्च-वृद्धि वाले 130 से अधिक देशों में फैल चुका है। इस विलय के बाद दोनों संस्थाओं का संयुक्त राजस्व 21 अरब यूरो (लगभग 2,28,000 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। एन चंद्रशेखरन के अनुसार, अगले पांच वर्षों के दौरान दोनों कंपनियां मिलकर वॉल्यूम, राजस्व और मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं।

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चेयरमैन चंद्रशेखरन ने इटली सरकार और तुरीन शहर का क्यों आभार जताया?

तुरीन स्थित इवेको के मुख्यालय में आयोजित वैश्विक संवाद के दौरान एन चंद्रशेखरन ने अधिग्रहण प्रक्रिया में दिए गए सहयोग के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उद्योग मंत्री एडोल्फो उर्सो का आभार व्यक्त किया। चंद्रशेखरन ने इस अवसर पर टाटा समूह के इटली के तुरीन शहर के साथ पुराने संबंधों को याद किया। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब तत्कालीन चेयरमैन रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार (इंडिका) विकसित करने का निर्णय लिया था, तब उन्होंने तुरीन के प्रसिद्ध डिजाइन हाउस 'आइडिया' की मदद ली थी। यही वजह है कि टाटा मोटर्स का तुरीन शहर से गहरा भावनात्मक और व्यावसायिक जुड़ाव रहा है।

इवेको ग्रुप के पास कौन-सी तकनीकी क्षमताएं हैं जिससे टाटा को बढ़त मिलेगी?

इवेको ग्रुप अपनी मजबूत इतालवी जड़ों और यूरोप व लैटिन अमेरिका में व्यापक मौजूदगी के लिए जाना जाता है। यह कंपनी ट्रकों, बसों और पावरट्रेन के निर्माण में वैश्विक स्तर की क्षमताएं, समृद्ध औद्योगिक विरासत और प्रतिष्ठित ब्रांड्स रखती है। इवेको की तकनीक, उन्नत पावरट्रेन क्षमता और व्यापक वैश्विक वितरण नेटवर्क का सीधा लाभ टाटा मोटर्स को अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति मजबूत करने में मिलेगा।



टाटा मोटर्स द्वारा इवेको का अधिग्रहण भारतीय कॉर्पोरेट जगत के इतिहास के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय सौदों में से एक है। यह न केवल टाटा समूह के वैश्विक वाणिज्यिक वाहन साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि भारत और इटली के बीच औद्योगिक तथा व्यापारिक संबंधों को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।

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