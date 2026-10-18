शेयर बाजार: शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा, टीसीएस सबसे आगे; एयरटेल-इंफोसिस का हाल कैसा?

भारतीय शेयर बाजार में तेजी का असर देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों पर भी दिखाई दिया। बीते सप्ताह टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से नौ का संयुक्त बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) 3.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गया। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सबसे बड़ी लाभार्थी रही। भारती एयरटेल और इंफोसिस के मार्केट कैप में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया। वहीं, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ऐसी इकलौती कंपनी रही, जिसकी बाजार वैल्यू में गिरावट आई।

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बीते सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 2,256.94 अंक यानी 3.11 प्रतिशत चढ़ा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 625.7 अंक यानी 2.77 प्रतिशत मजबूत हुआ। एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर ने बताया कि भारतीय शेयर बाजार में सुधार का रुख जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ने लगभग छह महीने में अपना सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया।उनके मुताबिक, सितंबर तिमाही के उत्साहजनक नतीजों के बाद आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार की तेजी को सहारा दिया। इसके साथ ही बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने से भी बाजार को मजबूती मिली।टॉप-10 कंपनियों में टीसीएस के बाजार पूंजीकरण में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कंपनी का मार्केट कैप 1,08,542.63 करोड़ रुपये बढ़कर 8,91,134.96 करोड़ रुपये हो गया। भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 61,406.53 करोड़ रुपये बढ़कर 11,88,815.45 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, इंफोसिस की बाजार वैल्यू में 55,893.05 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 4,71,409.41 करोड़ रुपये हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी 53,047.56 करोड़ रुपये बढ़कर 16,37,437.19 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।बैंकिंग कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 32,379.05 करोड़ रुपये बढ़कर 11,22,628.07 करोड़ रुपये हो गया। आईसीआईसीआई बैंक की बाजार वैल्यू में 30,769.95 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 10,02,871.44 करोड़ रुपये हो गया।बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 14,786.65 करोड़ रुपये बढ़कर 6,11,326.72 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बाजार वैल्यू में 4,933.5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 5,02,204.82 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का मार्केट कैप 3,323.07 करोड़ रुपये बढ़कर 8,87,722.84 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।जहां नौ कंपनियों की बाजार वैल्यू बढ़ी, वहीं लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को नुकसान हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 9,232.26 करोड़ रुपये घटकर 4,99,725.06 करोड़ रुपये रह गया।बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष स्थान पर बनी रही। इसके बाद भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, एलआईसी, लार्सन एंड टुब्रो और इंफोसिस का स्थान रहा।बीते सप्ताह की तेजी ने दिखाया कि आईटी कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और प्रमुख शेयरों में खरीदारी से बाजार की बड़ी कंपनियों को फायदा मिला। हालांकि, शेयर बाजार में तेजी और मार्केट कैप में बदलाव निवेशकों की धारणा तथा शेयरों की कीमतों पर निर्भर करते हैं।