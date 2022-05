{"_id":"628dab414240e326f709008e","slug":"spicejet-systems-faced-an-attempted-ransomware-attack-last-night-all-details-here-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"SpiceJet: एयरलाइन कंपनी के सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक, कई उड़ानें हुईं प्रभावित, जानें ताजा हाल","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Wed, 25 May 2022 09:36 AM IST