द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लौटी हरियाली; सेंसेक्स 176 अंक मजबूत हुआ, निफ्टी 23100 के पार

गुरुवार को बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई थी जिससे निवेशकों के अरबों रुपये डूब गए। लेकिन शुक्रवार सुबह बाजार ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और क्रूड ऑयल में मामूली नरमी की वजह से आज दलाल स्ट्रीट ने हरे निशान के साथ शुरुआत की है। सुबह 9 बजकर 29 मिनट पर सेंसेक्स 176.20 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 73,756.74 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 46.50 अंक मजबूत होकर 23,109.60 (0.20%) के स्तर पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 95.85 पर पहुंच गया।

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यूएस-ईरान बातचीत की खबरें: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक चरणबद्ध समझौते पर चर्चा चल रही है। इस खबर से कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है और यह लगभग $106 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक चरणबद्ध समझौते पर चर्चा चल रही है। इस खबर से कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है और यह लगभग $106 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड: अमेरिका में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊंचे स्तरों (लगभग 5.16%) पर बनी हुई है, जो विदेशी निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय बाजार से पैसा निकालने पर मजबूर कर रही है। कल ही FIIs ने 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट बिकवाली की है।

अमेरिका में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊंचे स्तरों (लगभग 5.16%) पर बनी हुई है, जो विदेशी निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय बाजार से पैसा निकालने पर मजबूर कर रही है। कल ही FIIs ने 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट बिकवाली की है। एशियाई बाजारों का रुख: आज सुबह एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्केई 225 जहां 1% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, वहीं चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज छुट्टी के कारण बंद हैं।

गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स की तरह भारतीय इंडेक्स भी सतर्क नजर आए। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 आज सुबह 23,221.80 के स्तर पर खुला। वहीं कल के बंद स्तर (23,063.10) के मुकाबले बाजार में शुरुआत में 100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जिससे शुरुआती कारोबार में निफ्टी 23,050 के ऊपर टिका रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स भी शुरुआती घंटी बजते ही 100 से अधिक अंकों की तेजी के साथ खुला।शुरुआती कारोबार में बाजार निचले स्तरों से एक टेक्निकल बाउंस-बैक (सुधार) दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल जहां हर सेक्टर लाल निशान में डूबा था, वहीं आज शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रेंट जैसी कंपनियां टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होकर बाजार को सहारा दे रही हैं। हालांकि, बाजार में अभी भी ऊपरी स्तरों पर सावधानी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद यह एक शॉर्ट-कवरिंग रैली हो सकती है, लेकिन जब तक निफ्टी 23,200 - 23,300 के मजबूत रेजिस्टेंस जोन को पार करके टिक नहीं जाता, तब तक बिकवाल हावी रह सकते हैं।ग्लोबल फ्रंट पर कई बड़ी हलचलें हो रही हैं जो निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रही हैं:

आम निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

आसान शब्दों में कहें तो बाजार अभी एक दोराहे पर खड़ा है। अगर निफ्टी 23,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो बाजार में पैनिक सेलिंग (घबराहट में बिकवाली) बढ़ सकती है जो इसे 22,700 की तरफ धकेल देगी। वहीं, अगर बाजार आज बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहता है, तो यह आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत होंगे। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे आज वीकली एक्सपायरी के बाद वाले दिन आक्रामक ट्रेडिंग से बचें और केवल मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही धीरे-धीरे खरीदारी पर विचार करें।