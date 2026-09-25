फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Updates

द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लौटी हरियाली; सेंसेक्स 176 अंक मजबूत हुआ, निफ्टी 23100 के पार

Fri, 25 Sep 2026 09:40 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 25 Sep 2026 09:40 AM IST
सार

भारतीय शेयर बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज 25 सितंबर 2026 को शुरुआती कारोबार में हल्की रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की ओपनिंग से लेकर बाजार के ताजा हाल और ट्रिगर्स को आसान भाषा में समझें।

विज्ञापन
Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Updates
सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गुरुवार को बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई थी जिससे निवेशकों के अरबों रुपये डूब गए। लेकिन शुक्रवार सुबह बाजार ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और क्रूड ऑयल में मामूली नरमी की वजह से आज दलाल स्ट्रीट ने हरे निशान के साथ शुरुआत की है। सुबह 9 बजकर 29 मिनट पर सेंसेक्स 176.20 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 73,756.74 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 46.50 अंक मजबूत होकर 23,109.60 (0.20%) के स्तर पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 95.85 पर पहुंच गया।

विज्ञापन


भारतीय शेयर बाजार में आज ओपनिंग किस स्तर पर हुई?
गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स की तरह भारतीय इंडेक्स भी सतर्क नजर आए। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 आज सुबह 23,221.80 के स्तर पर खुला। वहीं कल के बंद स्तर (23,063.10) के मुकाबले बाजार में शुरुआत में 100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जिससे शुरुआती कारोबार में निफ्टी 23,050 के ऊपर टिका रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स भी शुरुआती घंटी बजते ही 100 से अधिक अंकों की तेजी के साथ खुला।
विज्ञापन


फिलहाल बाजार में क्या चल रहा है?
शुरुआती कारोबार में बाजार निचले स्तरों से एक टेक्निकल बाउंस-बैक (सुधार) दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल जहां हर सेक्टर लाल निशान में डूबा था, वहीं आज शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रेंट जैसी कंपनियां टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होकर बाजार को सहारा दे रही हैं। हालांकि, बाजार में अभी भी ऊपरी स्तरों पर सावधानी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद यह एक शॉर्ट-कवरिंग रैली हो सकती है, लेकिन जब तक निफ्टी 23,200 - 23,300 के मजबूत रेजिस्टेंस जोन को पार करके टिक नहीं जाता, तब तक बिकवाल हावी रह सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाजार को आज कौन से ग्लोबल फैक्टर्स चला रहे हैं?
ग्लोबल फ्रंट पर कई बड़ी हलचलें हो रही हैं जो निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रही हैं:

  • यूएस-ईरान बातचीत की खबरें: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक चरणबद्ध समझौते पर चर्चा चल रही है। इस खबर से कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है और यह लगभग $106 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।
  • अमेरिकी बॉन्ड यील्ड: अमेरिका में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊंचे स्तरों (लगभग 5.16%) पर बनी हुई है, जो विदेशी निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय बाजार से पैसा निकालने पर मजबूर कर रही है। कल ही FIIs ने 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट बिकवाली की है।
  • एशियाई बाजारों का रुख: आज सुबह एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्केई 225 जहां 1% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, वहीं चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज छुट्टी के कारण बंद हैं।

आम निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
आसान शब्दों में कहें तो बाजार अभी एक दोराहे पर खड़ा है। अगर निफ्टी 23,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो बाजार में पैनिक सेलिंग (घबराहट में बिकवाली) बढ़ सकती है जो इसे 22,700 की तरफ धकेल देगी। वहीं, अगर बाजार आज बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहता है, तो यह आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत होंगे। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे आज वीकली एक्सपायरी के बाद वाले दिन आक्रामक ट्रेडिंग से बचें और केवल मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही धीरे-धीरे खरीदारी पर विचार करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed