देश में नौकरियों की बहार: बंगलूरू बना भर्ती का बॉस: टेक में पैसा बढ़ा फिर भी एआई अपनाने में कंपनियां पीछे

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही यानी अक्तूबर से मार्च के बीच देश के अलग-अलग उद्योगों में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। स्टाफिंग कंपनी टीमलीज सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान कंपनियों के कार्यबल में 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। रोजगार में शुद्ध बदलाव (एनईसी) का यह आंकड़ा पिछले चार छमाहियों में सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 4.7 प्रतिशत रहा था। यह रिपोर्ट जुलाई से अगस्त 2026 के बीच 23 उद्योगों और 20 शहरों के 1,239 नियोक्ताओं के बीच किए गए सर्वे पर आधारित है।

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