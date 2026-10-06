फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Sensex Closing Bell Share Market Closing Sensex Nifty Share Market News and Updates

द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में जोरदार उछाल; सेंसेक्स 685 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,750 पार

Tue, 06 Oct 2026 04:12 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 06 Oct 2026 04:12 PM IST
सार

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 685 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,750 के पार बंद हुआ। तेल की कीमतों में गिरावट और मजबूत वैश्विक संकेतों ने बाजार को सहारा दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

विज्ञापन
Sensex Closing Bell Share Market Closing Sensex Nifty Share Market News and Updates
सेंसेक्स क्लोजिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 685.34 अंक बढ़कर 73,067.81 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 220.35 अंक की बढ़त के साथ 22,776.10 पर पहुंच गया। निवेशकों को बिकवाली के दबाव में कमी आने से कुछ राहत मिली। बाजार में यह तेजी व्यापक स्तर पर देखी गई।

विज्ञापन


रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के शेयरों में तीन फीसदी की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आठ पैसे कमजोर होकर 96.43 पर बंद हुआ। यह गिरावट अस्थायी आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, बाजार की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

विज्ञापन

बाजार में खरीदारी का माहौल क्यों बना?

बाजार में खरीदारी कई प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई थी। रसायन क्षेत्र ने सबसे अधिक लाभ दर्ज किया। इसके बाद फार्मा और तेल व गैस क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि देखी गई। निजी बैंक, तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद (एफएमसीजी) और वित्तीय सेवाएं भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल रहे। व्यापक बाजार सूचकांकों में भी स्वस्थ भागीदारी दिखाई दी। यह बाजार की सकारात्मक क्षेत्रीय स्थिति को दर्शाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

किन क्षेत्रों में दिखा दबाव?

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र सबसे अधिक गिरावट का कारण बना। यह क्षेत्र बाजार पर एक बड़ा दबाव बना रहा। इसके अलावा, अचल संपत्ति (रियल्टी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसयू), सीमेंट और आरईआईटी (REITs) भी दबाव में कारोबार कर रहे थे। इन क्षेत्रों में निवेशकों की दिलचस्पी कम रही। इन क्षेत्रों के सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।

बाजार की तेजी के पीछे क्या कारण रहे?

शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे चार प्रमुख कारण रहे। पहला, कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं। इससे कंपनियों की लागत कम होने की उम्मीद बढ़ी। दूसरा, कंपनियों के दूसरी तिमाही के मजबूत अपडेट ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। तीसरा, बॉन्ड प्रतिफल में कमी आई, जिससे इक्विटी निवेश अधिक आकर्षक हो गया। चौथा, मजबूत वैश्विक संकेतों ने भी भारतीय बाजार को सहारा दिया। इन सभी कारकों ने मिलकर बाजार को ऊपर उठाने में मदद की।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed