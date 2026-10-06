द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में जोरदार उछाल; सेंसेक्स 685 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,750 पार

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 685.34 अंक बढ़कर 73,067.81 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 220.35 अंक की बढ़त के साथ 22,776.10 पर पहुंच गया। निवेशकों को बिकवाली के दबाव में कमी आने से कुछ राहत मिली। बाजार में यह तेजी व्यापक स्तर पर देखी गई।

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बाजार में खरीदारी का माहौल क्यों बना?

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के शेयरों में तीन फीसदी की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आठ पैसे कमजोर होकर 96.43 पर बंद हुआ। यह गिरावट अस्थायी आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, बाजार की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बाजार में खरीदारी कई प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई थी। रसायन क्षेत्र ने सबसे अधिक लाभ दर्ज किया। इसके बाद फार्मा और तेल व गैस क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि देखी गई। निजी बैंक, तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता उत्पाद (एफएमसीजी) और वित्तीय सेवाएं भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल रहे। व्यापक बाजार सूचकांकों में भी स्वस्थ भागीदारी दिखाई दी। यह बाजार की सकारात्मक क्षेत्रीय स्थिति को दर्शाता है।

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किन क्षेत्रों में दिखा दबाव?

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र सबसे अधिक गिरावट का कारण बना। यह क्षेत्र बाजार पर एक बड़ा दबाव बना रहा। इसके अलावा, अचल संपत्ति (रियल्टी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसयू), सीमेंट और आरईआईटी (REITs) भी दबाव में कारोबार कर रहे थे। इन क्षेत्रों में निवेशकों की दिलचस्पी कम रही। इन क्षेत्रों के सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।

बाजार की तेजी के पीछे क्या कारण रहे?

शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे चार प्रमुख कारण रहे। पहला, कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं। इससे कंपनियों की लागत कम होने की उम्मीद बढ़ी। दूसरा, कंपनियों के दूसरी तिमाही के मजबूत अपडेट ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। तीसरा, बॉन्ड प्रतिफल में कमी आई, जिससे इक्विटी निवेश अधिक आकर्षक हो गया। चौथा, मजबूत वैश्विक संकेतों ने भी भारतीय बाजार को सहारा दिया। इन सभी कारकों ने मिलकर बाजार को ऊपर उठाने में मदद की।