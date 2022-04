{"_id":"6257c56a9bc5994b0208de0c","slug":"russia-ukraine-conflict-infosys-has-no-plans-to-do-business-with-russian-clients-says-ceo-salil-parekh","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंफोसिस का बड़ा फैसला: रूस से अपना कारोबार समेटेगी टेक दिग्गज, 50000 नई भर्तियों की भी योजना","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

इंफोसिस का बड़ा फैसला: रूस से अपना कारोबार समेटेगी टेक दिग्गज, 50000 नई भर्तियों की भी योजना

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 14 Apr 2022 12:26 PM IST

सार Infosys To Move Out Of Russia: इंफोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि हम जो काम करते हैं वह हमारे कुछ वैश्विक ग्राहकों के लिए है जिनका रूस में संचालन है। रूस में हमारे पास 100 से कम कर्मचारी हैं। हमने पहल की है कि हमारा वह काम रूस के बाहर कैसे हो सकता है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

भारतीय टेक दिग्गज इंफोसिस ने बुधवार को एक बड़ा एलान किया। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अब अपने कारोबार को रूस से बाहर ले जाने की तैयारी कर रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी रहने पर यह निर्णय किया गया है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद कई कंपनियों ने रूस से अपना बोरिया-बिस्तर समेट लिया है या फिर काक-काज को फिलहाल रोक दिया है।



रूस से बाहर निकलने की तैयारी

बुधवार को अपने चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए इंफोसिस की ओर से कहा गया कि फिलहाल वह रूस के अपने ग्राहकों के साथ कोई कारोबार नहीं कर रही है और न ही आने वाले समय उनके साथ काम करने की कंपनी की कोई योजना है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि हम जो काम करते हैं वह हमारे कुछ वैश्विक ग्राहकों के लिए है जिनका रूस में संचालन है। रूस में हमारे पास 100 से कम कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहल की है कि हम उस काम में से कुछ को कैसे बदल सकते हैं और वह सब रूस के बाहर कैसे हो सकता है।



देश की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी

भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी इंफोसिस का एकीकृत शुद्ध मुनाफा बीते वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 12 फीसद बढ़कर 5,686 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इंफोसिस के अनुसार, चौथी तिमाही के लिए कंपनी का राजस्व 22.7 प्रतिशत बढ़कर 32,276 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की तिमाही में 26,311 करोड़ रुपये था। इसके अलावा दूसरी ओर कंपनी की आय भी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 23 फीसदी तक बढ़ गई है।



50,000 और नौकरियां देगी कंपनी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंफोसिस ने 2021-22 में वैश्विक स्तर पर 85,000 फ्रेशर्स को नौकरी दी है। इसके अलावा कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष में 50,000 और नए लोगों को नौकरी देने की है। हालांकि, इस अवधि में कंपनी छोड़कर जाने वालों की तादाद भी बढ़ी है और यह मार्च तिमाही में 27.7 फीसदी हो गई। ऐसे में कंपनी लगातार नए लोगों की भर्तियां कर रही है।