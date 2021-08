राणा कपूर को राहत: सेबी ने दिया यस बैंक के संस्थापक के जब्त बैंक खाते, लॉकर, डिमेट अकाउंट को मुक्त करने का आदेश

भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को यस बैंक के संस्थापक, पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर को बड़ी राहत दे दी। सेबी ने ने कपूर के जब्त बैंक खातों, लॉकरों, डिमेट अकाउंट्स व म्यूचुअल फंड फोलियो को मुक्त करने का आदेश दे दिया।

Securities and Exchange Board of India (SEBI) directs release of attached bank accounts/lockers/Demat accounts & mutual fund folios of Yes Bank founder Rana Kapoor.