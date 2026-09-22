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द बोनस मार्केट अपडेट: आईटी शेयरों के दबाव में बाजार ने गंवाई शुरुआती बढ़त, निफ्टी 85 और सेंसेक्स 330 अंक गिरा

Tue, 22 Sep 2026 04:29 PM IST
कुमार विवेक एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 22 Sep 2026 04:29 PM IST
सार

22 सितंबर 2026 को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नुकसान के कारण निफ्टी 85 और सेंसेक्स 330 अंक से अधिक लुढ़का। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने निवेशकों को कुछ राहत दी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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सेंसेक्स क्लोजिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नुकसान के कारण निवेशकों की धारणा कमजोर रही। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे की गिरावट ने कुछ राहत दी। इससे बाजार को अपने दिन के निचले स्तरों से उबरने में मदद मिली।

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निफ्टी 50 सूचकांक 85.30 अंक यानी 0.36 फीसदी गिरकर 23,329 पर आ गया। वहीं, बीएसई सेंसेक्स 329.91 अंक यानी 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 74,529.08 पर बंद हुआ। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने बताया कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से निवेशकों को राहत मिली। ब्रेंट कच्चा तेल 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया। इससे घरेलू बाजार को दिन के निचले स्तरों से उबरने में मदद मिली, हालांकि कुल मिलाकर धारणा सतर्क बनी रही। नायर ने कहा कि ईरान संघर्ष के आसपास नए राजनयिक प्रयासों की उम्मीदें हैं।
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सऊदी तेल शिपमेंट में सुधार की संभावनाओं से मुद्रास्फीति के दबाव की चिंताएं कम हुईं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने बाजार को अतिरिक्त समर्थन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं अभी भी अनसुलझी हैं। ऊर्जा कीमतों में निरंतर स्थिरता से आय की दृश्यता में सुधार हो सकता है। यह व्यापक बाजार सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है।

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किन क्षेत्रों में रही तेजी और गिरावट?

एनएसई पर, निफ्टी मीडिया क्षेत्रीय सूचकांकों में सबसे अधिक लाभ वाला रहा। यह 1.21 फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी में 0.72 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। निफ्टी मेटल 0.10 फीसदी ऊपर चढ़ा। इसके विपरीत, निफ्टी आईटी में 0.92 फीसदी की गिरावट आई। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.59 फीसदी और निफ्टी फार्मा 0.54 फीसदी नीचे गिरे। निफ्टी ऑटो 0.23 फीसदी और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.09 फीसदी नीचे रहा।

कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं का क्या रहा हाल?

रिपोर्टिंग के समय ब्रेंट कच्चा तेल 98.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर था। यह 100 अमेरिकी डॉलर के निशान से नीचे कारोबार कर रहा था। वेंचुरा के कमोडिटी और सीआरएम के प्रमुख एन एस रामास्वामी ने बताया कि पारगमन मार्गों में शांति है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार का दृष्टिकोण अब घबराहट में खरीद से 'देखो और प्रतीक्षा करो' की ओर बदल गया है। सोने की कीमतें 0.30 फीसदी गिरकर 24 कैरेट शुद्धता के लिए 10 ग्राम पर 1,52,573 रुपये हो गईं। चांदी की कीमतें 0.55 फीसदी गिरकर प्रति किलोग्राम 2,38,000 रुपये हो गईं।

एशियाई बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

अन्य एशियाई बाजार काफी हद तक सकारात्मक रहे। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.36 फीसदी बढ़कर 65,018 पर बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.86 फीसदी बढ़कर 5,723 पर पहुंच गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.12 फीसदी बढ़कर 25,074 पर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.15 फीसदी बढ़कर 7,017 पर पहुंच गया। ताइवान का वेटेड सूचकांक 0.17 फीसदी बढ़कर 47,800 हो गया।

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