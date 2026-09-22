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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Adani Group: 5 Companies Settle with Sebi Over Disclosure Violations

विवाद का निपटारा: अदाणी समूह की पांच कंपनियों ने सेबी से किया समझौता, क्या है पूरा मामला?

Tue, 22 Sep 2026 05:21 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 22 Sep 2026 05:21 PM IST
सार

अदाणी समूह की पांच कंपनियों ने सेबी के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन के खुलासे से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर समझौता किया। जानें क्या है यह मामला और इसके मायने।

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Adani Group: 5 Companies Settle with Sebi Over Disclosure Violations
SEBI - फोटो : ANI

विस्तार
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अदाणी समूह की पांच कंपनियों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता संबंधित पक्ष लेनदेन के खुलासे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर हुआ है। यह जानकारी सेबी के निपटान आदेश से सामने आई है।

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सेबी ने इन कंपनियों पर संबंधित पक्ष लेनदेन से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। आरोप था कि इन कंपनियों ने इन लेनदेन का उचित खुलासा नहीं किया था। यह मामला बाजार नियामक सेबी की जांच के दायरे में था। समझौते के तहत, कंपनियों ने कथित उल्लंघनों को स्वीकार किया है। यह एक नियामक प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनियां मामले को निपटाती हैं।

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क्या है इस समझौते का महत्व?

यह समझौता अदाणी समूह की पांच कंपनियों पर लगे आरोपों को निपटाता है। हालांकि, यह किसी भी गलत काम की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाता है। ऐसे समझौते नियामक संस्थाओं को मामलों को तेजी से हल करने में मदद करते हैं। यह बाजार में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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