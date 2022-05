{"_id":"6275e68fd4a0f9434b30bdb8","slug":"prices-of-domestic-cylinder-raised-by-50-rs-know-the-new-cost-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"महंगाई की मार: 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी, जानें कितनी हुईं कीमत","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sat, 07 May 2022 09:51 AM IST