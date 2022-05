{"_id":"6295973db1286d2842734ee5","slug":"petrol-pump-dealers-will-not-purchase-fuel-from-omc-today-know-big-reason-here-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Petrol Pump Dealer Strike: आज देश के 70 हजार पेट्रोल पंप नहीं खरीदेंगे तेल, इस वजह से 24 राज्यों में किया बड़ा फैसला","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Tue, 31 May 2022 10:19 AM IST