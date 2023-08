पेपरफ्राई के सीईओ अंबरीश मूर्ति का लेह में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कंपनी के सहसंस्थापक आशीष शाह ने इसकी पुष्टि की है।

Extremely devastated to inform that my friend, mentor, brother, soulmate @AmbareeshMurty is no more. Lost him yesterday night to a cardiac arrest at Leh. Please pray for him and for strength to his family and near ones. 🙏