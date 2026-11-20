भारत में यूपीआई से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम बदलाव की योजना पर विरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के प्रस्ताव को 76 फीसदी यूजर्स ने खारिज कर दिया है। एक सर्वे में सामने आया है कि लोग इस शुल्क को लेकर सहमत नहीं हैं। उनकी मांग है कि या तो एमडीआर की दर कम की जाए या फिर कारोबार के आकार के हिसाब से अलग-अलग शुल्क तय किया जाए। यह नियम 15 अक्तूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन लागू होने से ठीक दो दिन पहले इसे टाल दिया गया। फिलहाल इसे लागू करने की नई तारीख तय नहीं हुई है।

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लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक, 44 फीसदी यूपीआई यूजर्स चाहते हैं कि व्यापारियों से 0.4 फीसदी से कम एमडीआर लिया जाए। वहीं, 32 फीसदी लोगों का कहना है कि यह शुल्क केवल बड़े कॉरपोरेट कारोबारियों पर लगाया जाना चाहिए। छोटे दुकानदारों के लिए सालाना सब्सक्रिप्शन फीस का विकल्प होना चाहिए। केवल 12 फीसदी लोग ही सरकार के मौजूदा प्रस्ताव के समर्थन में हैं। हालांकि, सर्वे में 88 फीसदी यूजर्स ने किसी न किसी रूप में न्यूनतम शुल्क लगाने का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग शुल्क के पूरी तरह खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसकी दर और भुगतान के तरीके में बदलाव चाहते हैं।सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) का तर्क है कि एमडीआर केवल कारोबारियों को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान यानी पी2एम लेनदेन पर लागू होगा। इनकी संख्या कुल यूपीआई लेनदेन का करीब 4 फीसदी है। लेकिन एनपीसीआई के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, संख्या में भले ही ये भुगतान कम हों, लेकिन कुल मर्चेंट लेनदेन की रकम में इनकी हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है। यानी यूपीआई से दुकानदारों और कारोबारियों को मिलने वाली कुल रकम का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बड़े भुगतानों से आता है। ऐसे में 0.4 फीसदी शुल्क का असर कारोबारियों की बड़ी रकम पर पड़ सकता है।सर्वे में भुगतान के तरीके पर भी चिंता सामने आई है। केवल 17 फीसदी कारोबारी ही 0.4 फीसदी एमडीआर देने के लिए तैयार दिखाई दिए। वहीं, शुल्क लगने की स्थिति में केवल 14 फीसदी उपभोक्ताओं ने यूपीआई से भुगतान जारी रखने की इच्छा जताई। इससे आशंका है कि शुल्क लागू होने पर कुछ दुकानदार और ग्राहक डिजिटल भुगतान के बजाय नकदी का इस्तेमाल करने लगें। प्रस्तावित नियम 15 अक्तूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद तक इसके टलने की चर्चा है। हालांकि, इसे लागू करने की कोई नई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है।