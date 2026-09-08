खरीफ का रकवा 17.69 लाख हेक्टेयर घटा: धान की बुवाई में 3.71% की कमी, जानिए दालों के बारे में क्या है अपडेट

2026 खरीफ सीजन में धान की बुवाई में 3.71 फीसदी की कमी आई है। इस साल अब तक कुल 421.82 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया है। पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 438.19 लाख हेक्टेयर था। यह कमी मुख्य रूप से कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कम बुवाई के कारण हुई है। कृषि मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में इनकी पुष्टि की है।

धान की बुवाई में कहां और कितनी कमी आई?

धान की बुवाई में सबसे बड़ी कमी कर्नाटक में दर्ज की गई है, जहां 4.28 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। आंध्र प्रदेश में 1.91 लाख हेक्टेयर और तेलंगाना में 3.61 लाख हेक्टेयर कम बुवाई हुई। झारखंड में 1.38 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 1.84 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 1.75 लाख हेक्टेयर की कमी देखी गई। तमिलनाडु में 1.32 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 1.15 लाख हेक्टेयर रकबा घटा है। हालांकि, असम में 0.52 लाख हेक्टेयर और ओडिशा में 0.29 लाख हेक्टेयर में अधिक धान बोया गया है।

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दालों और तिलहन की स्थिति क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, अल नीनो प्रभावित मानसून के डर के बावजूद धान की बुवाई में कमी कम हुई है। अधिकांश चावल उत्पादक राज्य अब सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। वे देर से हुई बारिश से निपटने के लिए कम अवधि वाली किस्मों पर चले गए हैं। उन्हें सरकार की सुनिश्चित खरीद का लाभ भी मिलता रहता है।

दालों और तिलहन का रकबा भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। देश घरेलू कमी को पूरा करने के लिए इन फसलों के आयात पर काफी निर्भर करता है। दालों की बुवाई में सुधार देखा गया है। 4 सितंबर तक यह पिछले साल के स्तर से बढ़कर 117.13 लाख हेक्टेयर हो गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह 115.30 लाख हेक्टेयर थी। अरहर का रकबा मामूली रूप से बढ़कर 45.66 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 44.93 लाख हेक्टेयर था। उड़द का रकबा भी बढ़कर 25.15 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल यह 22.46 लाख हेक्टेयर था। हालांकि, मूंग का रकबा 33.19 लाख हेक्टेयर पर कम रहा है।



अन्य प्रमुख फसलों का क्या हाल है?

दालों के रकबे में सबसे अधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश (3.97 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.98 लाख हेक्टेयर) और तेलंगाना (0.90 लाख हेक्टेयर) में हुई है। दूसरी ओर, तिलहन का रकबा पिछले साल के 193.06 लाख हेक्टेयर से फिसलकर 191.99 लाख हेक्टेयर हो गया है। सोयाबीन का रकबा 121.82 लाख हेक्टेयर पर थोड़ा पीछे चल रहा है।

धान प्रमुख खरीफ फसल है जिसकी कटाई अक्तूबर से शुरू होगी। केंद्र ने इस खरीफ सीजन के लिए 708.64 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के पास पर्याप्त चावल भंडार होने के कारण रकबे में मामूली कमी चिंता का विषय नहीं है। अनाज में ज्वार और बाजरा का रकबा मामूली रूप से अधिक रहा है। ज्वार 13.58 लाख हेक्टेयर और बाजरा 64.86 लाख हेक्टेयर पर बोया गया। मक्का की बुवाई 91.09 लाख हेक्टेयर पर घट गई है। वाणिज्यिक फसलों में कपास का रकबा 109.17 लाख हेक्टेयर पर स्थिर बना हुआ है। जूट/मेस्टा का रकबा बढ़कर 6.34 लाख हेक्टेयर हो गया है। कुल मिलाकर, सभी खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा पिछले साल की तुलना में कम रहा। यह 1,086.31 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,104 लाख हेक्टेयर था।