Meta Shares Sink: फेसबुक को तगड़ा झटका, 20 फीसदी टूटे शेयर, पहली बार यूजर्स की संख्या भी घटी

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 03 Feb 2022 05:40 PM IST

सार Facebook Loses Daily Users The For First Time: फेसबुक ने 2021 की चौथी तिमाही में पिछली तिमाही के आधार पर करीब 5 लाख ग्लोबल डेली यूजर्स की कमी दर्ज की है। फेसबुक की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका है कि उसके डेली यूजर्स की संख्या में कमी आई है। इस दौरान कंपनी के मुनाफे में भी कमी आई है। बुधवार को इसके शेयर 20 फीसदी से ज्यादा टूट गए।



मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर मेटा क्या किया, इसके यूजर्स की संख्या घटने लगी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि मेटा द्वारा जारी तिमाही रिपोर्ट पूरी कहानी बयां कर रही है। इसके मुताबिक, फेसबुक ने 2021 की चौथी तिमाही में पिछली तिमाही के आधार पर करीब 5 लाख ग्लोबल डेली यूजर्स की कमी दर्ज की है। फेसबुक की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका है कि उसके डेली यूजर्स की संख्या में कमी आई है। इस दौरान कंपनी के मुनाफे में भी कमी आई है।



मेटा की वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपये घटी

बता दें कि मेटा ने दिसंबर तिमाही में 10.3 बिलियन डॉलर की कमाई की। इस दौरान कंपनी की बिक्री साल भर पहले के 28.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 33.67 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। लेकिन, प्रति शेयर हुई कमाई के आधार पर देखें तो यह पिछले साल की तुलना में 3.88 डॉलर से कम होकर 3.67 डॉलर पर आ गई है। गौरतलब है कि बुधवार को मेटा की वैल्यू में लगभग 200 बिलियन डॉलर (करीब 15 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। इस दौरान मेटा का शेयर 22.9 फीसदी टूटकर 249 डॉलर पर आ गया।



घटकर इतनी रह गई यूजर्स की संख्या

गौरतलब है कि फेसबुक की शुरुआत 2004 में हुई थी। तिमाही वित्तीय परिणाओ में कहा गया कि कंपनी का प्रदर्शन खराब रहा। फेसबुक के डेली एक्टिव ग्लोबल यूजर्स की संख्या एक तिमाही पहले 1.930 बिलियन थी, जो अब 1.929 बिलियन रह गई है। इसके अलावा, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसे दूसरे मेटा एप में भी यूजर की वृद्धि काफी कम रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में फेसबुक के जो यूजर्स कम हुए हैं उसमें नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज्यादा हैं।