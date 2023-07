Meta: मेटा के अध्यक्ष निक क्लेग अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान से मिले, मंत्रियों ने कही ये बात

मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष निक क्लेग ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वैष्णव ने कहा, "व्हाट्सएप और ओपन सोर्स लामा मॉडल पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सहयोग पर निक क्लेग के साथ अच्छी चर्चा हुई।"

मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष और ब्रिटेन के पूर्व उपप्रधानमंत्री निक क्लेग ने बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। मंत्री ने मेटा को देश की आबादी को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधान ने ट्वीट किया, ''मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष सर निक क्लेग से मिलकर खुशी हुई। भारत के प्रतिभा आधार, तकनीकी-नवाचारों, उद्यम की बढ़ती भावना के साथ-साथ कौशल प्रयासों के बारे में अच्छी बातचीत हुई।

Pleased to meet Sir @nickclegg, President, Global Affairs, @Meta.



Good conversations around India’s talent base, tech-innovations, growing spirit of enterprise as well as skilling efforts. Invited Meta to strengthen the entrepreneurship as well as #DigitalIndia and #SkillIndia… pic.twitter.com/PHPEcDJ7U1