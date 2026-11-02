भारत में हवाई सफर होगा सस्ता?: इंडिगो सीईओ ने उठाया एयरपोर्ट शुल्क और टैक्स का मुद्दा, बोले- खर्च घटाना जरूरी

भारत में हवाई यात्रा और विमानन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एयरपोर्ट शुल्क और टैक्स कम करने की जरूरत है। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विली वॉल्श ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में एयरपोर्ट से जुड़े शुल्क काफी ज्यादा हैं। अगर इन्हें कम किया जाता है तो विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिलेंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वॉल्श ने कहा कि भारत में विमानन क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी लागत कम करने पर ध्यान देना चाहिए। एयरलाइंस लगातार एयरपोर्ट से बेहतर सुविधाएं और कम कीमत पर सेवाएं देने की उम्मीद करती हैं।विली वॉल्श ने कहा कि एयरपोर्ट कंपनियों को शुल्क के मामले में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई एयरपोर्ट का प्रभावी रूप से एकाधिकार है। ऐसे में उनकी कीमतों पर ध्यान देना जरूरी है।वॉल्श ने कहा कि एयरपोर्ट शुल्क और टैक्स कम होने से भारतीय विमानन बाजार को काफी फायदा मिल सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट शुल्क को लेकर उनका पुराना रुख अब भी वही है।इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। घरेलू विमानन बाजार में इसकी हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से ज्यादा है। कंपनी रोजाना करीब 2,200 उड़ानें संचालित करती है। भारत में 160 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। वॉल्श के मुताबिक, विमानन क्षेत्र में आगे विस्तार के लिए एयरलाइंस के साथ-साथ दूसरे सभी संबंधित पक्षों को भी अपनी लागत पर ध्यान देना होगा।