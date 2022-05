{"_id":"62720167da031746156c64da","slug":"lic-ipo-open-today-know-all-details-here-from-investment-process-to-issue-size","type":"story","status":"publish","title_hn":"LIC IPO: आज खुलेगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, ये रही निवेश प्रक्रिया से लेकर इश्यू से जुड़ी पूरी जानकारी","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Wed, 04 May 2022 10:00 AM IST