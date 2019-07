बजट 2019 की 10 बडी बातें, इन क्षेत्रों में FDI बढ़ाने पर सरकार का जोर

FM Nirmala Sitharaman: The recent election was charged with brimming home and desire for a bright and stable 'New India'. Voter turnout was highest; every section came to stamp their approval for performing Government #UnionBudget2019 pic.twitter.com/kjz5nLsnDL

सीतारमण ने कहा कि सरकार आर्थिक विकास बढ़ाने पर काम करेगी। सरकार का जोर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और पर्फोम करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने ज्यादा तदाद में वोट दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: The Indian economy will grow to become a $3 trillion economy in the current year itself. It is now the sixth largest in the world. 5 years ago it was at the 11th position. #Budget2019 pic.twitter.com/SSPypa8ajC — ANI (@ANI) July 5, 2019

रेल इंफ्रा के लिए सरकार खर्च करेगी 50 लाख करोड़ रुपये

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Schemes such as 'Bharatmala', 'Sagarmala' and UDAN are bridging the rural and urban divide, improving our transport infrastructure #Budget2019 pic.twitter.com/1UE1kkulZC — ANI (@ANI) July 5, 2019

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Railway infrastructure would need an investment of Rs 50 lakh crores between 2018 and 2030. PPP to be used to unleash faster development and the delivery of passenger freight services. #Budget2019 https://t.co/kvLQfaMH59 — ANI (@ANI) July 5, 2019

तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को मिलेगी पेंशन

इतना ही नहीं, वित्त मंत्री का कहना है कि आगामी पांच सालों में भारत की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी। वहीं इसी साल भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी।उन्होंने कहा कि सागरमाला, भारतमाला और उड़ान योजना से लोगों को लाभ मिलेगी है। 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी। इलेक्ट्रीकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। भारतीय रेलवे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल लाया जाएगा। 12 साल में सरकार रेल इंफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।इतना ही नहीं, पेंशन को लेकर भी सीतारमण ने महत्वपूर्ण एलान किया है। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन मिलेगी।